Mulher-Gato é Marquezine? Neymar pode ser novo adepto das tattoos de casal

Fãs estão de olho na possível volta do casal Neymar Jr. e Bruna Marquezine. E o jogador acaba de botar mais lenha na fogueira. Em foto publicada ao lado de Pedrinho Moura, do "Pânico", o craque exibe uma nova tatuagem: uma Mulher-Gato no quadril. A personagem foi a escolha da "nova-antiga-amada" para a festa a fantasia do surfista Gabriel Medina, no último dia 21, e criou mais uma teoria de que o casal está, sim, de volta. Mas será que a tatuagem de casal também ganhou um retorno?

Palavra de tatuador

Segundo Bruno Scheepers, tatuador há 13 anos no Rio, esse tipo de homenagem voltou a ganhar força entre os amantes da arte na pele, mas com novas roupagens. "Muitos procuram uma junção de frases ou desenhos que se encaixam. O nome, como já foi bem comum, normalmente leva a pessoa cobrir ou remover a tattoo, caso o relacionamento termine. Já esses desenhos são mais fáceis de cobrir ou remover", diz.

Essa nova onda de homenagens para o "mozão" não é exclusividade dos brasileiros. O tatuador Vinicius Souza, de Peniche (Portugal), também percebeu um aumento na procura pelos desenhos românticos nos últimos cinco anos. "Venho fazendo algo que simbolize a união e amor do casal", diz.

Febre entre famosos

Esposa do manipulador de Louro José, Alessandra não gostou da homenagem imagem: Reprodução/Instagram

Ao contrário de Bruno, que não vê qualquer problema em reproduzir esse desejo dos casais, Vinicius contraindica algo que possa causar desconforto em futuros relacionamentos. Em junho, tivemos um exemplo de uma homenagem mal-recebida, quando "Louro José" tatuou o rosto da mulher e foi detonado por ela em redes sociais.

No showbiz, já tivemos outros exemplos. O ator Johnny Depp já modificou homenagens para duas "ex" --Wynona Ryder e Amber Heard--, enquanto Billy Bob Thornton foi apagado do braço de Angelina Jolie. As homenagens parecem muito mais definitivas do que os relacionamentos.