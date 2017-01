Corte já! 14 hábitos que você deve acabar para tornar 2017 mais produtivo

Levante da cadeira

Nilofer Merchant, consultora de negócios e autora de um livro chamado "The New How: Creating Business Solutions Through Collaborative Strategy" ("O Novo Como: Criando Soluções de Negócio Através de Estratégia Colaborativa", em tradução livre), contou em uma palestra ter ajudado várias grandes empresas a desenvolver novas ideias bem sucedidas com caminhadas. Ela recomenda ignorar o café no escritório ou as reuniões sob as luzes fluorescentes de salas de conferência e sair andando e falando pelas redondezas. "Você ficará surpreso da forma como o ar fresco impulsiona pensamentos novos" argumentou.

Imagem: Getty Images