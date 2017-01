Cuidado! Veja frases que não devem ser ditas para a amiga que ficou noiva

"Posso levar o fulano na festa?"

A lista de convidados do casamento só diz respeito a duas pessoas: os noivos. Afinal, são eles que vão pagar pela festa - e, logo no começo do noivado, talvez eles nem saibam direito qual o orçamento que terão para gastar com comida, bebida e música. Não constranja as pessoas - talvez elas até queiram convidar a pessoa que você mencionou, mas não tem como bancar.