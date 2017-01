"Como minha vida mudou depois de meu vídeo ter 164 milhões de visualizações no Facebook"

Como sua vida mudou depois que o vídeo engraçado que você fez para os amigos no Facebook teve 164 milhões - sim, milhões - de visualizações? Quem responde é americana Candace Payne, de 37 anos, autora da façanha, um recorde histórico.

Sua transmissão ao vivo, feita em um dia de maio deste ano, se tornou a mais vista da história do Facebook.

Candace aparece dentro do carro, no estacionamento de uma loja no Texas, falando e se divertindo com a compra de uma máscara de Chewbacca, o icônico personagem peludo de "Guerra nas Estrelas". Durante quatro minutos Candace, que tem dois filhos, mostra a máscara e chora de rir depois de colocá-la e descobrir que, quando movimenta a boca, reproduz o inconfundível som que Chewbacca faz.

"As coisas estão maravilhosas até agora", conta ela agora.

Ao lado do apresentador James Corden (de terno), Candace Payne é apresentada ao escritor, diretor e produtor JJ Abrams imagem: Twitter/James Corden

Desde que se tornou uma sensação da internet, Candace já apareceu em um quadro do programa "The Late Late Show" com o diretor de "Guerra nas Estrelas" JJ Abrams (um dos seus ídolos), lançou uma versão da música "Heal the World", de Michael Jackson, e continua sendo reconhecida na rua.

"As pessoas chegam e perguntam se podem tirar uma selfie comigo", afirma. "A maioria é gentil, e muita gente diz que gostaria de me agradecer pelo vídeo."

Candace, que ganhou o apelido de Mamãe Chewbacca, lembra que sua intenção foi fazer um Facebook Live (ferramenta de transmissões em tempo real) para seus amigos e família e que deixou bem claro o que estava achando da inusitada compra.

Como era uma transmissão ao vivo, as pessoas puderam compartilhar o vídeo - e foi o que aconteceu de maneira avassaladora.

Milhões de visualizações em horas

"Lembro que vi que tinha conseguido 50 mil visualizações em uma hora - e pensei: Não sei, 50 mil pessoas... O que está acontecendo?'"

Quando Candace foi dormir - sete horas depois da postagem - o vídeo tinha sido visto por um milhão de pessoas, e ela então quis saber o que fazia um vídeo se tornar viral.

Descobriu que são necessárias cinco milhões de visualizações em 24 horas. "Achei que poderia me tornar viral."

Quando acordou, no dia seguinte, o vídeo tinha sido visto por 24 milhões de internautas - e havia 20 mensagens no seu telefone.

As gargalhadas da Mamãe Chewbacca derrubaram o recorde anterior do Facebook Live, estabelecido por dois funcionários do site Buzzfeed ao usarem elásticos para fazer uma melancia explodir.

O Facebook havia oferecido o recurso da transmissão ao vivo para os seus usuários em abril, um mês antes do vídeo de Candace.

"Em três dias eu tinha 78 milhões de visualizações e o número continuava aumentando. Recarreguei minha página do Facebook e vi as visualizações dispararem para 100 mil."

Ela diz que se lembra perfeitamente de, neste momento, "ter sentado no chão da cozinha, chorando".

"Eu agradeci a Deus."

'Eu viralizei?' No Twitter, Candace se diverte com a viralização do vídeo que fizera e sugere algumas hashtags imagem: Twitter/Candance Payne

Sonho grandioso

Candace conta que sabia que "uma porta havia sido aberta" para algo diferente na sua vida.

"Eu não estava assustada. Estava agradecida", diz. "Eu sabia que ser mãe em tempo integral era apenas uma fase."

"Quando meus filhos foram para o jardim de infância, eu já estava procurando um jeito de voltar a trabalhar. Mas a opção certa não aparecia;"

"E eu sempre sonhei fazer algo grandioso."

Ela também apareceu no programa de TV Good Morning America, falando sobre como era se tornar uma celebridade da noite para o dia.

"Alguém me disse: 'Nem todo mundo está pronto para isso. Mas você está'."

"Eu guardei essas palavras lá no fundo do meu coração, e elas me incendiaram."

Agora transformada em 'vlogger', Candace Pague levou a família para conhecer os personagens da nova saga de 'Star Wars' imagem: Instagram/Candance Payne

Vida nova

Candace tem agora 800 mil seguidores no Facebook e outros 50 mil no Instagram e se prepara para começar uma vida nova como "vlogger" da rede americana TLC.

Candace já tem um grupo de pessoas que cuida dos pedidos da imprensa e dos seus compromissos enquanto ela dá palestras sobre como encontrar "alegria no dia a dia".

"Esquecemos que a alegria nos convida a brincar", diz. "Foi o que aconteceu no carro aquele dia. Eu não liguei para quem pudesse passar e ver o que eu estava fazendo."

A Mamãe Chewbacca afirma ter encontrado o trabalho dos seus sonhos sem precisar se candidatar a nada: "sou eu mesma, saio, encontro pessoas e compartilho alegria".

Candace afirma não ter mudado com a fama, mas admite que algumas coisas ficaram diferentes na sua vida.

Pessoas que eram próximas agora acham que ela está muito ocupada para vê-las e se afastaram. Mas esse espaço tem sido ocupado pelos estranhos que querem simplesmente encontrá-la.

'Adoro gente'

Também é difícil ensinar às crianças a terem cuidado com estranhos, admite, quando sempre há alguém se aproximando e pedindo para tirar uma foto com a mãe delas.

"Não encontrei ninguém que eu não gostasse. Em geral, adoro gente."

Candace também recebeu mensagens negativas nas redes sociais. Mas ela diz que simplesmente ignora as manifestações de ódio vindas de pessoas que não conhece.

O que todo mundo quer saber, porém, é: por que o vídeo é tão bem-sucedido? Por que tanta gente gosta dele e o compartilha?

Como ele se tornou o vídeo mais visto do ano, batendo outros de grandes grupos de mídia que cobriram histórias como a eleição nos Estados Unidos?

"Também não consigo entender", afirma Candace.

"Mas o riso é uma linguagem universal. Meu vídeo era simplesmente alegre e não tinha ligação com nenhuma agenda."