Descubra o que os seus sonhos eróticos dizem sobre você

O sonho é uma linguagem simbólica que nosso inconsciente -uma espécie de porão da mente, onde ficam guardados conflitos não resolvidos e desejos reprimidos - usa para se manifestar. Por essa razão, não tão temos controle o conteúdo desses sonhos.

Mas, para muitas pessoas, os sonhos eróticos podem ser a única maneira de expressar aquilo que elas sentem em relação ao sexo. A seguir, três especialistas falam sobre os tipos mais comuns: Carla Cecarello, sexóloga e coordenadora do projeto AmbSex (Ambulatório de Sexualidade) da Associação Brasileira de Sexualidade; Oswaldo Rodrigues Jr., sexólogo e coordenador do grupo de pesquisas do Instituto Paulista de Sexualidade e Amaury Mendes Junior, ginecologista e terapeuta sexual pela Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana.



imagem: Getty Images

Sonho erótico com celebridades

Você acorda e se dá conta de que sonhou com aquele ator de novela, de série ou, ainda, com a apresentadora do telejornal. De acordo com os especialistas, esse tipo de sonho erótico é bem comum, porque somos cercados de estímulos midiáticos. Eles podem indicar atração por algo específico daquele famoso: o corpo, o sorriso ou a maneira de se vestir, por exemplo. Até mesmo um personagem pode despertar desejo, por ser coerente com o que a pessoa gosta em um homem ou em uma mulher. Esse tipo de sonho só precisa ser olhado com mais cuidado se for muito frequente: isso pode indicar que para você, há poucos estímulos eróticos em pessoas que fazem parte do seu cotidiano.

Com ex-parceiros

O sonho pode indicar saudade, mas não da pessoa com quem termino, mas sim de alguma situação positiva que viveram juntos. Talvez o sexo fosse bom, mas a convivência difícil, por exemplo. Sonhar com o ex pede uma reflexão: o que eu tinha no relacionamento antigo que não tenho hoje? Posso conseguir isso com outra pessoa? Se já estiver com outra pessoa, vale pensar o que não está correspondendo às suas expectativas e chamar o parceiro para uma conversa – sem citar o sonho, de preferência.

imagem: Getty Images

Com o par

Algumas pessoas têm sonhos eróticos com o parceiro por estarem muito satisfeitas com a performance do casal na cama. Por outro lado, o mesmo sonho erótico pode ser uma forma de ressaltar algo que falta no sexo. É preciso refletir e conversar com o par sobre o que sentiu: um sonho que revele algo que ainda não fizeram pode indicar o caminho para o aperfeiçoamento e para a busca de uma sintonia sexual maior.

Em lugar público

O sonho pode revelar medo relacionado a uma situação em que você se sente pressionado ou culpado, diante da perspectiva de ser pego ao fazer algo que não considera correto. Pode até ser que a lembrança não tenha nada a ver com o sexo. Sonhar que é pego em flagrante durante a transa também pode indicar que você sentiria prazer ao ser surpreendido nessa situação.



Sonhar com sexo grupal pode revelar uma necessidade de se expressar sem julgamentos imagem: Getty Images

Sexo grupal

Pode revelar uma necessidade de se expressar no sexo de uma forma mais liberal, sem julgamentos ou impedimentos. Pode também indicar o desejo por alguém que domine ou conduza a transa de outra forma. É o tipo de sonho que não precisa ser compartilhado com o parceiro, sob o risco de ele não entender o que você realmente deseja. Mas é possível, sim, conversar sobre algo que descobriu: por exemplo, o desejo de ser mais cortejado antes do sexo.

Com um amigo ou parente

As pessoas com as quais sonhamos não são, necessariamente, as mesmas da vida real. Por isso, ao acordar de um sonho como esse é preciso se perguntar: essa pessoa que apareceu no sonho é realmente esse conhecido ou familiar? Ou representa outra pessoa, mesmo que tenha aparência diferente? O sonho também pode levar a outra reflexão: será que você precisa pensar em uma pessoa por não poder estar com outra?