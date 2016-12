Falou o nome errado na hora do sexo? A ciência pode explicar esse mico

Chamou a Mariana de Laura na cama? O Ricardo de Felipe? Pois saiba que esse problema é mais comum do que muita gente imagina. O psicólogo Jim Pfaus, professor da Universidade Concordia, no Canadá, e colunista do site "The Scientist", tranquiliza os "confusos" e afirma que tudo não passa de uma reação do cérebro aos momentos mais quentes.

Em entrevista ao site "Vice" norte-americano, o especialista em cognição durante o sexo afirma que a cabeça está condicionada a resgatar informações de situações semelhantes. "Quando você está em euforia, você invoca outras coisas que aconteceram em situações semelhantes no passado", afirma.

O doutor vê um lado bom no erro. Para ele, o gesto de "chamar" uma pessoa que provocou boas sensações e intimidade antes mostra que o parceiro atual é associado com impressões positivas.

Se nem com essa explicação científica a outra parte perdoar a troca de nomes na hora "H", o especialista dá a dica: "Pare o que está fazendo, converse e descubra uma maneira de conseguir um final feliz", afirma.