O que você sente quando pensa no ex?

Getty Images Sim, não conseguiu tirá-lo do coração Sim, não conseguiu tirá-lo do coração Suas respostas sugerem que você ainda está emocionalmente envolvido com o ex e gostaria de reatar. Segundo o psicólogo Frederico Mattos, essa é uma possibilidade, dependendo dos motivos que levaram à ruptura. "Naquelas situações em que o problema do casal tem a ver com logística cotidiana ou contextos turbulentos como mudanças ou transições de status de vida, por exemplo, vale a pena tentar", diz. Já se o fim foi motivado por incompatibilidade de personalidade ou estilo de vida, o melhor a fazer é seguir adiante e aceitar o término

Getty Images Não, é apenas sentimento de posse Não, é apenas sentimento de posse O que tem motivado suas ações não é propriamente o amor, mas o ego ferido e a incapacidade de olhar o ex como um ser humano com necessidades afetivas diferentes, que merecem ser respeitadas. É o que indica o resultado do seu teste. "Afastar-se de atitudes doentias, como ficar rastreando o outro, é vital para recuperar a autoestima e reconstruir a vida amorosa", afirma a psicóloga Poema Ribeiro. Ela também sugere a busca de atividades que ofereçam conforto e distração para que o tempo, aos poucos, minimize o seu sofrimento

Getty Images Não, só sente falta de companhia Não, só sente falta de companhia Suas respostas indicam que seria melhor adotar um bichinho de estimação ou dividir o teto com um bom amigo, em vez de pensar em reatar com o ex. Afinal, você até sente saudade do que ele representou em sua vida, mas não vê futuro na relação. "Fazer planos realistas e bem estruturados de mudança de vida pessoal, profissional e social ajudam a elaborar o fim do relacionamento", afirma o psicólogo Frederico Mattos. Ele também explica que o processo leva tempo. "É normal que ocorram avanços e recuos, até que a relação fique definitivamente para trás", diz.