Getty Images Possíveis e objetivas Possíveis e objetivas De acordo com as alternativas que você assinalou no teste, suas chances de alcançar as metas estabelecidas para o ano que vem são grandes. Você sabe que só é possível atingir objetivos que dependam da sua iniciativa e, por isso mesmo, cria um plano de ação aliado às suas resoluções de início de ano. "Pessoas com essa postura têm foco, realizam planejamento, demonstram disciplina para colocar seus planos em ação e investem em melhorias contínuas", diz o psicólogo Rangel Lima.

Getty Images Possíveis, porém, subjetivas Possíveis, porém, subjetivas Suas respostas indicam que você traça metas de relevância social, pensando não apenas em si mesmo, mas no bem comum. No entanto, o que pode ser fonte de alegria, pode ser também motivo de insatisfação. Afinal, não é viável responsabilizar-se pela ação dos outros e nem pelo resultado que suas iniciativas surtirão na vida deles. "Resoluções devem ser atingíveis e planejadas passo a passo, de forma objetiva. Se dependerem de outras pessoas, há mais chances de gerarem frustrações", afirma o psicólogo Nicodemos Borges.

Getty Images Impossíveis Impossíveis O resultado do teste indica que você até sabe o que quer alcançar no ano que vem. No entanto, deve se fazer mais algumas perguntas, antes de estabelecer um plano de ação. Como vou conseguir o que desejo? Quando eu vou conseguir? Qual é o preço dessa conquista? São apenas alguns exemplos. "Uma meta só se tornará possível se você conseguir ver os passos que precisará dar para atingi-la e como esses passos serão distribuídos no tempo disponível", explica o psicólogo Rangel Lima.