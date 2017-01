Festa 'viral' de 15 anos reúne milhares de pessoas no México

Milhares de pessoas participaram de uma festa de 15 anos no México, depois que o convite estendido a "todos" se espalhou pela internet. Os pais da aniversariante, Rubi, tiveram de afastar uma multidão de repórteres para que a jovem pudesse simplesmente chegar à festa, celebrada na segunda-feira, em um vilarejo no centro do México.



O evento acabou registrando uma morte, quando um homem entrou no caminho de um cavalo, durante uma corrida organizada como parte da celebração. Segundo relatos da imprensa local, o homem, de 66 anos, era dono de um dos cavalos que participavam da corrida amadora.





A festa ficou conhecida após o pai da menina, Crescencio Ibarra, publicar um vídeo no Facebook para anunciar o aniversário da filha. "Todos são bem-vindos!", disse o pai.



A intenção era convidar apenas amigos e vizinhos para a festa. Mas o clipe, feito por uma produtora contratada pela família, viralizou e foi compartilhado centenas de milhares de vezes.



Mais de 1,2 milhão de pessoas chegaram a confirmar presença na festa, que inspirou memes e paródias na rede. A família disse que não esperava a repercussão, mas afirmou que não expulsaria ninguém e convocou reforço policial para ajudar a administrar a multidão de "convidados".