Grávida de 7 meses, ex-BBB Letícia Santiago impressiona com barriga mínima

Só agora, aos sete meses de gestação, é que a barriguinha de Letícia Santiago resolveu, timidamente, aparecer. Em novembro último, a ex-BBB até relatou o problema que teve na fila preferencial de um supermercado, quando uma mulher reclamou que ela não deveria estar lá.



Em seu Instagram, a loira contou como foi o episódio: “Terminei as compras e me dirigi ao caixa designado a gestantes, mães com criança de colo, deficientes físicos e idosos e, ao chegar minha vez, a pessoa que estava logo atrás, fala em alto e bom som para quem estivesse nas proximidades ouvir: ‘Acho que preciso chamar o gerente, porque isso é uma fila preferencial’”.

Na ocasião, Letícia explicou que estava grávida, constrangendo a mulher que se irritou. “De fato, sem graça ficou foi ela e não eu, depois que eu disse que estava na fila certa, pois estava grávida, sendo interrompida pelo meu marido, que adicionou: ‘grávida de seis meses, por sinal’”, escreveu.



De lá para cá, já se passou quase um mês e pouco a barriga cresceu. Em entrevista ao UOL, Letícia, que já tem uma filha, disse que engordou apenas três quilos e que pretende ter parto normal. “Com a Júlia também foi assim e foi tudo bem. A recuperação foi muito boa, não senti quase dor alguma. Claro que, se for necessário e pela saúde do bebê, faço cesárea. Então, quem decide [como quer nascer] é ele.”

8 Ex-BBB Letícia Santiago exibe "barriga mínima" em seu Instagram Ver álbum

Letícia ainda conta que emagreceu no início da gravidez, já que teve bastante enjoo. “Minha gestação foi tranquila, só senti muito enjoo no início e perdi um pouquinho de peso, mas isso não acarretou em nada, está tudo bem com o bebê.” E para quem acha que ela tem pouca barriga, a ex-BBB, que hoje trabalha como modelo, conta que sua barriga está maior do que na primeira gestação. “Como de costume, na segunda gravidez, a gente tem um pouquinho mais de barriga.”

Mas é normal não ter barriga?

Conforme explicou Letícia à reportagem, antes de engravidar pela segunda vez, ela era “muito malhada, muito em forma”, então não tinha nada de barriga. “A que eu tenho hoje e que para muitas pessoas é quase nada, para mim, já é muito.” Segundo o doutor Claudio Bonduki, professor do departamento de ginecologia da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), diversos fatores influenciam no tamanho e o tônus muscular é um deles.



“Se a pessoa é muito malhada, a tensão da musculatura da parede abdominal mantém os órgãos ‘no lugar’, e não projeta muito a barriga durante a gravidez”, diz o especialista, que continua: “O número de gestações [que a mulher já teve], a forma como o útero se comporta à medida que vai crescendo e a quantidade de líquido amniótico são outras causas que influenciam no tamanho da barriga”.

De acordo com o doutor Luiz Fernando Leite, obstetra do Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo, a posição do bebê também influencia. “Se ele está ‘atravessado’, de lado, a barriga fica menor. A altura do pai também tem que ser levada em conta.” Outro fator que entra na lista é o próprio desenvolvimento do bebê, e, de acordo com os especialistas consultados, é recomendado que uma mulher engorde de oito a doze quilos ao longo da gravidez. Mas, segundo Letícia, está tudo bem com Miguel, que deve nascer em março.



E mesmo com o corpo invejável --até para quem não está grávida--, a loira, que parou de malhar, está seguindo todos aqueles cuidados que as gestantes tomam. “É natural a minha preocupação. Estou vivendo muito intensamente esse momento de gravidez, mas a falta de barriga só me deixa mais disposta para continuar trabalhando muito como modelo.”