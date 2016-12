Garotinho finalmente é adotado e tem a reação mais fofa possível

“Algumas coisas valem a pena esperar. Depois de 832 dias de acolhimento, hoje fui adotado”, é o que diz o escrito na lousa que o garoto Michael Brown, de três anos, segura nesta foto que já foi retuítada mais de 50 mil vezes.



A imagem foi postada por sua nova irmã, Dezhianna Brown, 17. Ela contou para a versão americana do Buzzfeed que Michael chegou à família em fevereiro de 2015 e, no começo, era muito tímido e chorava com frequência.



Agora ele dorme comigo e, de manhã, chega bem perto do meu rosto e diz: ‘Dae, estou tão feliz’.

Michael Brown ao lado de suas novas irmãs imagem: Reprodução/Twitter/@daaebrown Michael já tinha passado por duas famílias adotivas, no sistema de “foster care” --um arranjo temporário em que uma família assegura o cuidado da criança que os pais biológicos são incapazes de cuidar.



Ainda segundo Dezhianna, o último nome de Michael já era Brown (“Então nós sabíamos que era para ser”). Nesta terça (20), a adoção de Michael foi oficializada em Phoenix, Arizona, nos EUA. E esse será o segundo Natal que os Browns passarão juntos.