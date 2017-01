Pode escovar os dentes com argila, como a filha de Bela Gil?

A apresentadora Bela Gil levantou mais uma polêmica ao publicar um vídeo no Instagram em que mostra a filha Flor, de cinco anos, escovando os dentes com argila. Depois de fazer a limpeza dental com o mineral, a menina, que fez uma cara feia, falou para mãe que preferia usar a cúrcuma --planta usada em temperos que a chef já afirmou que usava. Mas, afinal, a argila é uma boa substitua ao creme dental?

Falta evidência científica

Segundo o dentista Marco Antonio Manfredini, secretário-geral do CROSP (Conselho Regional de Odontologia de São Paulo), não há qualquer evidência científica de que a argila seja eficaz para evitar cáries ou doenças na gengiva. “Inclusive, a recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde) e do Ministério da Saúde é o uso de creme dental fluoretado para remover o biofilme dental e prevenir contra esses problemas”, explica.

Os adeptos de práticas naturais usam a argila na limpeza dos dentes, pois dizem que ela refresca o hálito e desintoxica o corpo. Mas Manfredini vê esses depoimentos com ressalvas, já que, segundo ele, não há qualquer referência científica que comprove essas informações. Para ele, a difusão desses “produtos naturais” na hora da escovação pode ser prejudicial para a saúde dental. “Sempre temos que levar em consideração os diversos estudos científicos conduzidos há anos. Os cremes dentais hoje têm componentes positivos para a saúde bucal e, ao abrir mão dele, deixo de lado todos esses benefícios”, explica.

Riscos da argila

Como a argila é um agente abrasivo, ao fazer a escovação com o mineral, há riscos de causar um desgaste na estrutura dentária. “Os cremes dentais também contêm abrasivos em sua composição, pois é o que facilita a remoção da placa bacteriana, no entanto, esses produtos tem uma concentração dessa substância previamente definida por órgãos de vigilância sanitária para não causar prejuízos à saúde bucal”, explica Manfredini.

Já essas soluções caseiras podem ter uma quantidade abrasiva superior ao recomendado, desgastando o esmalte do dente e causando problemas de sensibilidade, que, posteriormente, terão que passar por uma restauração. A cúrcuma, por sua vez, tem menos abrasivo que a argila, mas também não é recomendada pelos dentistas pela falta de evidências científicas para sua utilização como substitua ao creme dental.

Mais chance de ter cárie

Manfredini explica que, com base nos últimos estudos internacionais, as crianças que não fazem uso de creme dental com flúor, como a filha de Bela Gil, têm, em média, 30% a mais de chances de ter cáries. "O uso de soluções caseiras ou pastas sem esse componente faz com que a criança não tenha a proteção adequada do flúor e aumenta muito o risco de ter cárie", diz.

Essas lesões de cárie só acontecem onde a placa bacteriana se forma e permanece por longos períodos de tempo. E é o flúor presente nesses produtos que contribui para diminuir a velocidade da progressão das cáries. Além de prevenir essas lesões, o secretário do CROSP afirma que as pessoas que usam creme dental fluoretado têm menos placa bacteriana e doenças gengivais.