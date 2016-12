Ano do Galo será de trabalho duro e bom para casamentos; veja previsões

Na astrologia chinesa, 2017 será regido pelo Galo, e promete ser agitado, propício ao trabalho e à recuperação. Por outro lado, será necessário agir com diplomacia e assumir uma postura flexível para evitar embates e conflitos desnecessários. No campo do trabalho, dos relacionamentos e até no plano coletivo, o animal emprestará algumas de suas características aos acontecimentos do cotidiano. Esotéricos ouvidos pelo UOL adiantam as principais mudanças previstas a partir de 28 de janeiro de 2017.

Trabalho duro será recompensado

Na natureza, o galo é o animal que acorda os demais, o primeiro a anunciar a chegada do dia. Em 2017, essa simbologia poderá ser levada à vida prática, pois terão êxito apenas os que acreditam no trabalho, perseveram em seus objetivos e não medem esforços para chegar aonde desejam. “Os nativos do Galo são muito perseverantes, trabalhadores incansáveis. E 2017 carrega essa energia. Pessoas que estão trabalhando em um projeto há muito tempo também poderão colher bons frutos no novo ano”, afirma a astróloga Jacqueline Cordeiro, autora do livro "Sedução Astral: Manual de Astrologia, Moda e Comportamento para Conquistar seu Par Perfeito" (editora Matrix).

Será, também, um bom ano para formar alianças e aumentar o networking. Empresas com propostas inovadoras surgirão, com grande possibilidade de prosperar. Os avanços na medicina virão por meio de alternativas mais naturais.

Como o Galo gosta de se mostrar, a aparência ocupará lugar central. Os negócios relacionados à moda e a beleza terão caminho aberto para crescer.

Cooperação e impulsividade: palavras-chave

Investir no marketing pessoal deve ser uma prioridade em 2017. Por outro lado, é preciso ser transparente e verdadeiro na forma de expressar-se e pensar no bem comum. “Será o ano da cooperação. A dica é juntar-se a pessoas que compartilham dos mesmos ideais que você”, diz Jacqueline.

No campo pessoal, o grande desafio será lidar com a impulsividade. “No ano do Galo, é essencial avaliar bem as ideias antes de tomar decisões. Também é preciso evitar julgamentos e aceitar visões diferentes, sem criar conflitos desnecessários”, diz Márcia Dhonella, numeróloga e consultora esotérica. Ela também adverte quanto ao risco do consumismo; será preciso continuar atento às finanças para manter o orçamento sob controle.

Ano propício para casar e ter filhos

Boa notícia para os solteiros: 2017 será um bom ano para começar um relacionamento. O período também é favorável para casamentos – oficializados ou não - e até mesmo para quem deseja engravidar. “Como o Galo é um animal muito fértil, casais que estão tentando engravidar há bastante tempo poderão realizar seu sonho”, diz Jaqueline.

Para manter os romances estáveis, a chave será demonstrar mais compaixão, carinho e interesse.

No campo das amizades, conte com um período de muito agito, marcado por festas, encontros e shows. Sairá ganhando quem entrar no clima e puder mostrar-se mais flexível. “Não se espante se coisas que você nunca fez antes de repente começarem a parecer interessantes, pois essa fase será ideal para mudar”, afirma o tarólogo e oraculista Brendan, do Astrocentro.

Recuperação e mais escândalos políticos

No cenário político, devido à energia de honestidade e transparência do Galo, os esquemas de corrupção acabarão sendo descortinados e, em alguns casos, investigações mais profundas seguirão seu curso. Em 2017, aqueles que tentam beneficiar apenas a si próprios, causando o sofrimento de muitos, encontrarão uma resposta à altura, sofrendo restrições e enfrentando dificuldades.

Também merece atenção a tendência ao autoritarismo, que deriva da energia, da intensidade e da motivação advinda do elemento fogo, que caracteriza 2017. Esse aspecto pode gerar alguns momentos desafiadores, marcados pela tensão. “O Galo é ótimo conciliador e trabalhará pela paz universal. Mas para driblar as dificuldades no coletivo as palavras-chave são diplomacia e negociação”, diz Jaqueline.

A recuperação do nosso país, ainda que a passos lentos, também é uma das apostas para o ano que vem. “Teremos momentos de brigas e desentendimentos, mas também de crescimento e avanços importantes”, finaliza a astróloga.

Previsões por signo

Saiba o que o ano regido pelo Galo reserva ao seu signo.

Rato: conte com um período muito benéfico, de movimento e vida social intensa. Festas e sorte nos negócios estão por vir.

Tigre: terá um ano difícil, mas ainda melhor do que 2016. Poderá respirar um pouco e se refazer das perdas. A boa notícia é que contará com muita ajuda dos amigos no período de transição.

Boi: será um dos beneficiados pela energia do Galo, com a possibilidade de dominar desafios antigos e superá-los. Você também pode aguardar por uma boa colheita, já que passou o ano de 2016 semeando boas intenções.

Bode: irá se beneficiar da energia do momento. Se sentirá em casa, confortável e poderá ter sucesso em suas empreitadas. Só precisará manter o cuidado dobrado com os gastos.

Cavalo: será um ano morno, portanto, nada de relaxar! O período pede perseverança e trabalho duro. Se pretende se aposentar, é melhor esperar um pouco mais.

Dragão: terá um ano propício, mas deve ter cuidado, analisar bem as ações e estratégias antes de agir, principalmente nos negócios. Por outro lado, contará com a oportunidade de recuperar perdas financeiras do passado.

Serpente: aguarde um ano de sucesso, principalmente no que diz respeito aos projetos de longo prazo. Disputas na família poderão ser solucionadas no ano que vem.

Coelho: cuidado para não perder o controle pois, com a tensão externa, a tendência é sair do eixo. Evite tomar decisões impensadas.

Macaco: será um ano muito propício para conhecer gente nova. Você também verá crescer a chance de uma promoção no trabalho ou de abrir o próprio negócio. O desafio será passar mais tempo com a família.

Porco: talvez você não esteja pronto para as mudanças bruscas que o ano de 2017 exigirá de todos. Então, tente manter-se onde está e evite correr riscos. No trabalho, a tendência é que a rotina fique equilibrada. Já no amor, as energias não favorecerão os começos.

Cão: aguarde por um ano mais tenso, pontuado por conflitos familiares. Aproveite para fazer um balanço do quanto avançou e desenhe novas estratégias para os próximos anos.

Galo: no amor e na família, chegará o momento de alcançar o que tanto deseja, como um companheiro compreensivo e dedicado. Isso não significa que não existirão conflitos. A diplomacia será a tônica de 2017, um ano especialmente favorável para você.