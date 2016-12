Touro não sai da mesa e Câncer chora: saiba como age cada signo na virada

Todos têm sua forma peculiar de lidar com os rituais de Ano-Novo. Veja, a seguir, como o nativo de cada signo normalmente se comporta, de acordo com a análise dos astrólogos Indra Kaliel, Sarah Zaad e Agnes Katsumata.



Áries. O ariano é um dos mais animados na virada: faz questão de estourar o champanhe e, se estiver na praia, será o primeiro a entrar no mar para pular as sete ondas. Na hora de comemorar o Ano-Novo, vai dançar, gritar e abraçar três amigos de uma vez. Porém, se as coisas não saírem como ele quer, ou encontrar um desafeto na comemoração, é bem capaz de armar um barraco à meia-noite, criar um climão e depois sair à francesa.



Touro. Não é difícil o taurino perder a queima de fogos só para ficar na mesa comendo. A ceia é o melhor momento da virada para ele. Nativos de Touro gostam de tradição – comer lentilha, romã, chupar uvas, por exemplo - e é uma má ideia sugerir que façam algo diferente. Também é um comportamento tipicamente taurino decidir sair fora do nada, só porque ficou com sono no meio da festa. A dica é incentivá-lo a dormir um pouco antes da comemoração e deixá-lo bem alimentado, para que não perca o bom humor.



Gêmeos. Ele vai oscilar entre a empolgação e o tédio. Por exemplo, se estiver viajando, vai dizer o quanto é legal sair da cidade para curtir a virada em um ambiente novo. Porém, pouco depois, lembrará que pode pegar trânsito na volta e que, se isso acontecer, chegará cansado ao trabalho. Na hora da virada, faz mil pedidos para o ano seguinte. Também é típico do geminiano falar mais do que deveria em eventos sociais. Se achar necessário, dê um toque e avise que ele está sendo inadequado. Mas com diplomacia, claro!

Câncer. Se for passar a virada com um canceriano, é bom abastecer o estoque de lenços de papel, porque ele vai chorar. E muito! É a cara do nativo de Câncer fazer uma retrospectiva do ano neste dia e lembrar de todos os momentos difíceis pelos quais passou. Ele é carente, quer ser muito abraçado na hora da virada e ouvir de todos como é querido. À meia-noite, os desejos dele provavelmente envolverão vida amorosa, segurança e estabilidade para o novo ano.



Leão. O leonino vai vestir a sua melhor roupa para a virada, porque quer chamar a atenção mesmo. Se não for para causar, ele nem vai. Na festa, será o rei, estará ocupado o tempo todo: interagindo com as pessoas, dançando, se exibindo e vivendo como se não houvesse amanhã. Se perguntarem ao leonino como foi o ano que termina, ele vai adorar enumerar as suas conquistas. Só arranjará problema quem cutucar o orgulho do nativo desse signo.

Virgem. O virginiano está ali para coordenar e garantir que tudo saia perfeitamente. Ele vai arrumar as pessoas antes de fazer a foto, escolherá quem deve estourar o champanhe – e o momento exato em que isso deve ser feito – e ainda vai zelar pelos pratos e copos de vidro da mesa. Se você deixar cair uma migalha de comida ao lado dele, é melhor limpar na hora. Vai que isso vira motivo para um blá-blá-blá sem fim? Melhor evitar.

Libra. Se houver qualquer tipo de discussão acalorada na virada, é o libriano quem vai apaziguar os ânimos. Mas não conte com ele para decisões do tipo: pernil ou lombo, sopa de lentilha ou salada de grão-de-bico, calcinha amarela ou rosa. Libra foge de decisões, ainda que elas pareçam simples para outras pessoas. É bem provável que o libriano use branco na virada para emanar boas energias e simbolizar seu desejo de harmonia e paz.

Escorpião. Sabe aquela lista de metas para o ano seguinte, que muitas pessoas preparam com antecedência? O escorpiano faz diferente. Ele anota todos os que pisaram na bola com ele durante o ano e o que pretende fazer com cada um. O nativo de escorpião pode alimentar muito rancor e não vai esquecer quem lhe deve dinheiro ou puxou o tapete dele no trabalho. Ele não é saudosista e vai encarar a virada como uma oportunidade de pensar em novas estratégias e oportunidades.

Sagitário. O nativo desse signo estabelecerá metas que dificilmente cumprirá no novo ano: parar de beber, recusar convites para festas e tornar-se uma pessoa mais caseira. Se puder escolher, aproveitará o período para viajar – ele topa qualquer parada sem grandes crises! O sagitariano também tem fé e esperança que a virada lhe traga novas e melhores oportunidades. Sincero que só ele, vai falar o que pensa a todos que lhe pedirem conselhos no fim de ano.

Capricórnio. O capricorniano passa a meia-noite com a cabeça nas realizações do ano seguinte. Nessa época, ele é obrigado a relaxar e pode até perceber que nem só de trabalho vivem as pessoas. Mas também existe a possibilidade de ficar checando o celular o tempo todo, sem parar. Ele é do tipo que não se importa se o plano da virada for ficar no sofá com a família, assistindo TV.

Aquário. O aquariano acredita em rituais: acender incenso, usar branco, meditar antes da virada, fazer simpatia para prosperidade e não comer frango – porque cisca para trás. Ele gosta de ser diferente e, se puder, vai escolher um destino inusitado para passar a virada. Mas também topa estar na companhia dos amigos, seja onde for. Antes da queima de fogos, o ideal é evitar que ele inicie seus longos discursos, para que todos não corram o risco de perder a grande festa.

Peixes. O pisciano passa a virada esperançoso de que o ano seguinte será melhor. No último dia, recorda todas as metas que estabeleceu para o ano que termina e faz uma análise mística do novo ciclo. Embora tenha facilidade em deixar para trás os momentos ruins, pode ter crises de saudosismo no Réveillon e até chorar. Vai preferir estar na virada com a família ou com os amigos íntimos – pessoas que pensam como ele.