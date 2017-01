Do desapego à vingança, veja como é a fossa de cada signo após um fora

Quem leva um fora nunca fica em situação muito confortável. Mas enquanto alguns ouvem música romântica e se jogam nos chocolates, outros tratam de afogar as mágoas na balada mais próxima e, se possível, bem acompanhados. A seguir, as astrólogas Marcia Fernandes e Paula Pires falam sobre as reações de cada signo após o derradeiro adeus.

imagem: Caio Borges/UOL Áries: solteirice, aqui me tens de regresso!

O ariano pode até sofrer ao ser tirado de campo, ainda mais se for de maneira totalmente inesperada. Pode ter um ataque, gritar, espernear e até tornar-se violento. Mas basta ouvir que o “não” do par é definitivo para virar a página, sem prolongar muito a fossa. No primeiro convite para curtir uma balada, é possível que ele já não se lembre por que ficou tanto tempo comprometido.

imagem: Caio Borges/UOL Touro: sofrendo, eu?

O nativo de Touro costuma ser possessivo e ciumento. Então, se houver qualquer relação do término com o surgimento de uma terceira pessoa, ele provavelmente ficará fora de si. Porém, passado o baque, tratará de se recompor e, por mais que goste do outro, dificilmente insistirá para reatar. Além disso, não vai dar bandeira do sofrimento, para não sair por baixo.

imagem: Caio Borges/UOL Gêmeos: tá ruim mas tá bom

A instabilidade de humor é uma das características mais marcantes do signo e, no momento do fim de um relacionamento, o comportamento esperado não poderia ser outro: o geminiano pode tanto se conformar com o fora e achar que foi melhor assim, como pode ir ao fundo do poço. A única certeza é que ele não vai permanecer em nenhum dos dois extremos por muito tempo.

imagem: Caio Borges/UOL Câncer: como ele pôde fazer isso comigo?

Nos primeiros dias após o término, o canceriano vai ouvir repetidas vezes a playlist de músicas tristes e devorar todos os chocolates da despensa. Depois que o pior passar, ele terá dificuldade de lidar com a sensação de abandono e até de perdoar quem o deixou. Ideias de vingança podem rondar a mente, mas dificilmente serão colocadas em prática.

imagem: Caio Borges/UOL Leão: já foi tarde!

Orgulhoso que só, o leonino pode até sofrer com o fora, mas jamais deixará isso transparecer. Ao contrário, vai fazer o possível para parecer ótimo, até melhor do que quando estava comprometido. A autoestima alta o protege de atitudes destrutivas e facilita o surgimento de outros relacionamentos. Com o leonino, a fila anda. E bem rápido!

imagem: Caio Borges/UOL Virgem: pra ser sincero...

Outro signo conhecido pela postura soberba, o virginiano se nega a aceitar uma separação de primeira. Pode questionar o par sobre a decisão e tentará até o último segundo demovê-lo dos argumentos apresentados. Ao mesmo tempo, usará de toda sua sinceridade e seguirá agindo corretamente até o fim. A última palavra será dada no melhor estilo olho no olho.

imagem: Caio Borges/UOL Libra: beijinho, fui!

O libriano leva suas relações a sério e tende a evitar os rompimentos, até porque está sempre indeciso sobre investir ou desistir. De qualquer jeito, vai aceitar os argumentos do par numa boa, sem perder a linha por um minuto sequer. E, oficializado o fim, rapidamente aparecerá com outro, já que não consegue ficar sozinho por muito tempo.

imagem: Caio Borges/UOL Escorpião: vingança é prato que se come frio

Ele é o mais imprevisível de todos na hora do adeus. Pode insistir muito para ter mais uma chance no relacionamento ou simplesmente reagir de maneira agressiva, criticando o par de forma contundente. Como é dono de uma personalidade muito intensa e profunda, vai sofrer com o fim e pior: poderá até tramar uma vingança, se estiver sentindo-se injustiçado.

imagem: Caio Borges/UOL Sagitário: vamos ser amigos?

O sagitariano ama a liberdade! Por isso, quando leva um fora, não fica trancado em casa ruminando o sofrimento. Em geral, dá a volta por cima rapidinho e pode até manter a amizade com o ex, sem crise. E, como a companhia de um sagitariano animado é praticamente irresistível, é isso o que quase sempre o que acontece!

imagem: Caio Borges/UOL Capricórnio: 100% pé no chão

O nativo desse signo pode insistir em dar continuidade ao relacionamento, se achar que ainda há futuro. Mas, se perceber que não vale mais a pena, e que houve falta de lealdade do outro, simplesmente sairá de cena, demonstrando certa frieza. Seja como for, agirá racionalmente e, para esquecer a decepção, vai se entupir de trabalho!

imagem: Caio Borges/UOL Aquário: não deu? Paciência...

O aquariano se desapega rapidamente, até porque ama a liberdade e é capaz de curtir muito a própria companhia. Na hora H, provavelmente vai adotar uma postura branda e controlada, zero drama. Depois, vai tocar a vida, como se nada tivesse acontecido.

imagem: Caio Borges/UOL Peixes: ó vida, ó céus...

Se tem uma coisa que o pisciano sabe fazer é drama! Os nativos desse signo são extremamente emocionais e intensos e, no momento do fim de uma relação, escancaram toda a tristeza e frustração. Depois da derradeira conversa, vão chorar as mágoas para os amigos mais próximos, os mais distantes e, se bobear, até desabafam com o porteiro do prédio.