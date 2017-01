O que cada signo deve mudar e se desapegar para deslanchar de vez em 2017

A tendência do ano de 2017, regido por Saturno, é exacerbar algumas características que podem dificultar a vida dos nativos de cada signo. A convite do UOL, o astrólogo e espiritualista André Mantovanni aponta o que se deve deixar para trás para ter sucesso e felicidade no ano que está começando.

Áries

O conselho é desapegar-se do controle exagerado que o ariano tenta ter sobre os outros. Por ser um signo muito ativo, impetuoso, muitas vezes quer que prevaleça sua vontade. É preciso deixar essa natureza, que algumas vezes surge de forma agressiva nos relacionamentos, para trás.

Touro

O ano exige que você seja menos rígido com relação a si mesmo e aos outros. O excesso de rigidez, para você, representa uma forma de ter mais segurança e estabilidade, mas acaba trazendo consequências negativas. Por isso, aja com mais flexibilidade.

Gêmeos

Deixe de lado o imediatismo. A tendência do geminiano é pensar e fazer muitas coisas ao mesmo tempo e isso gera dificuldade de concentração. A curiosidade e a busca constante por novidades são características marcantes de Gêmeos, mas em 2017 é preciso ter mais foco e disciplina e menos irreverência.

Câncer

O desafio deste ano é não se isolar e nem se fechar em si mesmo, tirar um pouco a casca protetora de não demonstrar o que sente e ser um pouco mais racional. Deixe as emoções negativas, como mágoas e rancores, para trás e tente não criar um mundo em que só as suas convicções prevalecem.

Leão

Hora de tentar esquecer o egocentrismo e começar a pensar mais nas necessidades dos outros. Pare de pensar somente no que é bom para você, seja menos possessivo e procure desenvolver a empatia, o altruísmo e a compaixão. Uma boa dica é usar seu brilho natural para que os outros também se beneficiem.

Virgem

Esqueça os mecanismos que o levam à autossabotagem, como pensamentos e crenças limitantes. Este é um ano que pede maleabilidade, faça o exercício de aceitar as coisas como são, sem sofrimento. Evite ser tão duro consigo mesmo e com os outros.

Libra

Librianos adoram pensar nos outros, mas em 2017 o desafio é desenvolver mais o amor próprio, a autoestima, reconhecer seus próprios valores e ser generoso consigo mesmo. Lembre-se de suas próprias necessidades, doe-se para o outro na mesma medida que fizer para si mesmo, com equilíbrio.

Escorpião

Deixe para trás a insegurança, que pode abalar relações profissionais, afetivas e familiares. Ouça mais seu coração e siga em frentes sem medo. Cuidado para não ser pão duro demais, tenha equilíbrio nos gastos, sabendo dosar o quanto deve poupar e o quanto deve investir. Fique atento, pois algumas pessoas podem precisar da sua ajuda material.

Sagitário

Cuidado, pois este ano a tendência é esbanjar, gastar mais do que deve, contando com a sorte e com o que ainda é incerto, poupando menos. Planeje para ter mais ter segurança, invista com cautela e sabedoria no desconhecido e mantenha os pés no chão.

Capricórnio

Precisa deixar de lado a infantilidade nas relações e no cotidiano, leve a vida mais a sério. Saturno, regente de 2017 e também do seu signo, é generoso com pessoas comprometidas e sérias. Portanto, não adiante rebeldia, é preciso agir com sabedoria, maturidade e muita responsabilidade.

Aquário

Embora seja bastante determinado e objetivo, este ano o aquariano ficará em dúvida na hora de tomar decisões, o que pode causar dificuldades para se desenvolver e crescer. Portanto, não deixe as dúvidas tomarem conta de seu pensamento, aproveite as oportunidades e siga com coragem e ousadia. Saia de cima do muro.

Peixes

Fique alerta para possíveis transformações em sua vida. Não tenha medo de deixar em 2016 o que terminou, leve com você este ano apenas o que ainda fizer sentido, aceite as mudanças, desapegue-se do que não traz felicidade. O que passou passou. Menos sentimento e mais razão. Sempre há outros caminhos possíveis.