Veja por onde andam as supermodelos dos anos 80

Elle Macpherson

Eleita 'o corpo' pela Time (1986),a australiana era figurinha carimbada na publicação Sports Illustrated Swimsuit Issue, que até hoje conta com as modelos mais sensuais do mundo. Integrou o elenco da Victoria's Secret e tentou alguns passinhos no cinema com o filme "Simplesmente Alice" (1990), de Woody Allen. Sua principal participação na telinha foi no seriado "Friends" (1994-2004), como Janine. Aos 52 anos, é mãe de dois filhos e tem uma marca de lingerie, além de apresentar realities shows no Reino Unido e na Austrália.

Imagem: Reprodução/ Getty Images/ Montagem/ UOL