6 desastres fashion para evitar na virada de ano na praia

Todo ano é a mesma história. Passar o Réveillon na praia, com roupas brancas, calcinhas da sorte e muita bebida é tradição que sempre se repete. Acompanhando tudo isso, existe um outro fator que você provavelmente já vivenciou ou viu acontecer com alguém: o desastre fashion da virada. Abaixo, veja seis momentos de deslize para evitar este ano.

Fazer a "gata molhada do Gugu"

Se você quer sensualizar na noite de Réveillon, é só arrasar no tradicional look branco, dispensar o sutiã e se jogar no mar. No entanto, se o visual revelador não é sua intenção, é melhor escolher outra cor de roupa, usar um biquíni por baixo, ou não se molhar mesmo.

Fazer o "panda molhado"

Além de fazer a "gata molhada", ao se jogar no mar você também corre o risco de fazer o "panda molhado". Usar maquiagem a prova d'água pode te salvar dessa enrascada e evitar que você fique com o rosto todo borrado de preto.

imagem: iStock

Fincar o salto na areia

Salto alto e areia definitivamente não combinam. Para conseguir andar e se divertir na festa da virada, o melhor a se fazer é manter os pés no chão, com, no máximo, um chinelo.

Transformar seu look branco em vermelho

Ter vinho tinto derramado pode arruinar seu vestido branco. Escolher uma bebida de cor clara é a única maneira pra minimizar este risco sem muita paranoia.

Fazer a Marilyn Monroe

Como venta bastante na praia, usar um vestido leve e esvoaçante pode te deixar em apuros. Neste caso, é melhor escolher um modelo que não levante com tanta facilidade, como os longos, os bem justos no corpo e os feitos em tecidos mais pesados. Mas, se você faz muita questão da peça soltinha, pode usá-la com shorts ou biquíni por baixo.

imagem: iStock

Ser traída pela calcinha colorida

Calcinha na cor da sorte e roupa branca são as principais tradições de moda no Ano-Novo. No entanto, as duas não combinam muito. Como o tecido branco costuma ser transparente, ele pode revelar a lingerie colorida. Se você faz questão da dupla, é só usar um shortinho ou bermuda modeladora cor da pele por cima da peça íntima.