Pensa Rápido: Sabrina Sato encara 13 perguntas sobre sexo, fitness e beleza

Kylie Jenner já chamou atenção da mídia quando apareceu com os lábios cada vez mais grossos. E agora é a vez de sua irmã Khloé Kardashian, umas das estrelas do reality show "Keep Up With The Kardashians", fazer o mesmo. A socialite chocou seus seguidores ao postar uma foto no Instagram no último domingo, 29, em que aparece com os lábios maiores do que de costume.