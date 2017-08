Erika Martins, conhecida como "Erika Bronze", já tinha bombado no verão passado com seu método de bronzeamento que é a cara do Brasil. Sua laje no Vidigal, no Rio, recebe todos os dias clientes atrás da cor perfeita e neste domingo (20) foi a vez de uma visita ilustre: Anitta e sua trupe, na gravação de um novo clipe da cantora, "Vai, malandra".

"A produção entrou em contato comigo e ficamos um tempão lá. Fomos às 2 da manhã e só voltei para casa às 23h da noite", disse Erika ao UOL.

Responsável pela montagem de um biquíni de fita adesiva na cantora, Erika disse que o acessório foi "bem ajustado, porque teve muita dança e as descidas até o chão". Segundo a esteticista, Anitta adorou a novidade. “Foi maravilhoso, fiquei no camarim com ela e pude mostrar meu trabalho. E ela bem disse no meu ouvido que gostou e vai virar cliente”, disse.

E não é que, apesar de não poder ficar parada para o "bronze perfeito", Anitta conseguiu pegar aquela cor do verão mesmo no inverno e no mormaço carioca? É o que Erika garante, graças ao seu acelerador de bronzeamento exclusivo, que promete uma cor que dura de 3 a 4 meses com 3 “sessões de laje” caprichadas de uma hora.

Quero essa cor!

Criadora do produtor que leva parafina, cacau e urucum, Erika afirma que a sessão completa sai por R$ 70, com o disputado biquíni de fita e não precisa ter um sol escaldante para fazer efeito.

"O segredo para durar mais é apostar em alimentos com betacaroteno (cenoura, beterraba, damasco), não abusar dos banhos quentes e hidratar sempre", disse.

Nos dias de chuva ou para quem quer uma corzinha para "eventos especiais", Erika também oferece um bronzeamento a jato, que dura de 7 e 15 dias.

Bronze tipo exportação

Com a promessa de novidades para 2017/2018 - um produto que dá o efeito em 40 minutos de sessão - Erika espera, claro, ainda mais sucesso no exterior após o lançamento do clipe.

E não foi só a dona da marca que vibrou com a presença de Anitta: a figuração vista nas fotos foi toda de clientes que já adotaram o método.

Alguma dúvida que Anitta tem planos para dominar o mundo e que o bronze bem brasileiro faz parte disso?