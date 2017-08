Aluguel de mansão de Elvis Presley custa R$ 12.650 por dia

Quem é fã do Rei do Rock já pode ter a chance de curtir um pouco mais do seu universo. A casa de Elvis Presley, em Beverly Hills, está disponível para alugar na plataforma HomeAway com diárias entre US$ 2.950 e US$ 4.000 — ou seja, de R$ 9.332 a R$12.653! Um detalhe: a estadia mínima na propriedade é de 5 dias.

A casa de Elvis Presley em Beverly Hills Imagem: Reprodução/HomeAway

A casa de Elvis Presley em Beverly Hills Imagem: Reprodução/HomeAway

O espaço, de 5 mil m², tem quatro quartos, seis banheiros, janelas que vão do chão ao teto, uma piscina extensa e spa. Achou pouco? Há ainda uma casa só para hóspedes ao fundo.

A casa de Elvis Presley em Beverly Hills Imagem: Reprodução/HomeAway

A casa de Elvis Presley em Beverly Hills Imagem: Reprodução/HomeAway

A casa de Elvis Presley em Beverly Hills Imagem: Reprodução/HomeAway

Além de ter a oportunidade de viver, ainda que temporariamente, na casa em que Elvis morou com a mulher Priscilla e a filha Lisa Marie no final dos anos 60, você pode esbarrar no bairro com outra celebridade que mora pertinho: Jennifer Aniston. Ah, e a vista? Hollywood, claro.

A casa de Elvis Presley em Beverly Hills Imagem: Reprodução/HomeAway