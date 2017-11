8 respostas pra ter na ponta da língua quando ele não quiser usar camisinha

Má administração do tempo, alta demanda, centralização de tarefas, preocupação em “mostrar serviço”… São diversos os motivos pelos quais, muitas vezes, levamos trabalho para casa, onde, em tese, deveríamos relaxar. O problema de fazer do lar uma extensão do escritório é que acabamos prejudicando a vida pessoal, bem como a saúde -- por conta do estresse e da privação de descanso. Estabelecer um limite para separar a vida pessoal da profissional é, portanto, uma medida protetora e saudável. Veja 8 sugestões que podem ajudá-lo a chegar lá.