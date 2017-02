7 sinais de que o seu relacionamento vai para frente (ou não)

A pessoa é muito ciumenta?

O alvo de sua paixão volta e meia quer saber quem tanto manda mensagens para você no WhatsApp ou reclama que alguém está olhando em sua direção com segundas intenções? Ou, pior, questiona por que você não sai do celular nem para de olhar para os lados? Sinal vermelho. Para a psicóloga Carmen Cerqueira Cesar, de São Paulo (SP), um indício claro de que a relação não vai ser saudável é o fato de o par ser muito ciumento, controlador ou desconfiado. "Coisas fundamentais para um bom relacionamento faltam nessa pessoa, como bom senso, equilíbrio e humor. Sem esses ingredientes, não há casal que consiga viver em harmonia." Ela ainda recomenda ficar com o pé atrás com gente do tipo que briga por qualquer coisa, age de maneira impulsiva no trânsito ou maltrata o garçom no restaurante.