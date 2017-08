Sua posição sexual preferida diz muito sobre você; descubra!

Muitas coisas acontecem em nossa vida por sorte: achar um lugar para sentar no ônibus em pleno horário de pico, ganhar no sorteio do shopping e encontrar uma nota de R$ 20 na rua são algumas delas. Mas namorar ou casar com um homão da porra não é obra do destino. é livre-arbítrio mesmo, embora todas nós estejamos cansadas de ouvir o quanto são sortudas as mulheres que se relacionam com homens da espécie de Rodrigo Hilbert.