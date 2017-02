Cadela vira mãe adotiva de três filhotes de gambá

Para os apaixonados por animais, ver as fotos de Dudley assim que foi resgatado não é fácil. O filhote de pitbull com cerca de 10 a 12 semanas de idade foi encontrado na última terça-feira (17) com o focinho e a região dos olhos totalmente queimadas. A ONG Pawfect Match Rescue and Rehabilitation, da Carolina do Norte, nos EUA, comoveu a internet com as tristes imagens do animal ferido, mas também com seu final feliz.