Depilação e camisinha: o que homens e mulheres fazem antes do 1º encontro?

Todos querem fazem bonito em um primeiro encontro. E engana-se quem pensa que se preocupar com a depilação é apenas coisa de mulher. Abaixo, veja como seis entrevistados se preparam para aquelas noites que prometem.

Maquiagem leve para não borrar o rosto se rolar banho a dois

Eu sempre estou preparada para tudo, porque a gente nunca sabe se vai ou não rolar sexo. Escolho uma roupa que me cai bem. Lavo e escovo os cabelos e faço uma maquiagem mais leve, porque se rola de você tomar banho com a outra pessoa, a maquiagem vai embora e o seu verdadeiro rosto é revelado de qualquer forma. Eu acho que mulher tem que estar sempre cheirosa, independentemente de onde vai, por isso, passo perfume e hidratante no corpo todo. Também não saio com a perna peluda, a cada 25 dias faço depilação. Eu não acho que as unhas devem estar feitas, mas limpas. Uma lingerie bonita também agrada em um encontro e é essencial antes do sexo.

Fabiana Silva de Oliveira, 33, cabeleireira.

Calça apertada para mostrar que é bem-dotado

Encontros pedem um check-up geral. Eu gosto de aparar os pelos da perna, do peito, da axila e da parte íntima. As unhas também têm que estar bem-feitas e os cabelos, cortados. Gosto de usar um perfume forte e uma roupa que mostre sensualidade, mas também personalidade. No meu caso, opto por uma calça apertada, que marque bem o pênis e a bunda --porque as mulheres gostam, né? Também escolho uma blusa que valorize o meu peitoral.

Alex Danilo, 26, cantor.

Duas horas de preparação

Quando vou encontrar a pessoa pela primeira vez, rola uma produção boa. Eu faço a barba e cuido para que o cabelo fique bem arrumado até o fim da noite -- invisto no laquê para não correr o risco de destruir o penteado. Dependendo do dia, ainda rola uma depilação do peito no banho, só para garantir. Se existe a possibilidade de sexo, eu dou aquela aparada nos pelos íntimos, para deixar tudo bonitinho. Gosto de escolher uma roupa com a qual me sinto seguro, além de apresentável. Também escolho adereços legais, como pulseira e coleira. Para finalizar, passo um perfume que eu amo, que é sempre elogiado pelos pretendentes. No total, vão boas duas horas de preparação.

André Vendrami, 31, jornalista.

Depilação e calcinha fio dental

Quando eu sei que vai rolar sexo no encontro, eu me depilo e escolho uma calcinha fio dental bem legal. Também gosto de pintar as unhas com uma cor marcante e passar perfume. Mas eu não deixo o homem perceber que fiz essa produção toda, finjo que é tudo natural para mim. Já até aconteceu, uma vez, de o cara insinuar que eu tinha me arrumado toda para ele, mas eu neguei. O que é muito broxante mesmo é quando, depois de tanta arrumação, não rola nada demais no encontro.

Jessica Karolina Moretti de Morais, 18, promotora de eventos.

Cuidado especial ao escolher a cueca

Eu faço muitas coisas antes de um primeiro encontro promissor. Mas o principal cuidado é com a depilação. Eu gosto de pelos, mas não de tê-los. Então, no banho já começa uma luta para me depilar. E depois vem a ‘chuca’ [lavagem do reto], porque eu sou versátil e nunca sei quando o jogo vai virar. Ao sair do banho, é uma odisseia para encontrar a roupa certa, porque ela é a sua vitrine, pode atrair ou repelir. A cueca também é bem escolhida, assim como os adereços. Tudo isso é importante, porque os detalhes fazem a diferença na conquista.



Lucas Madureira, 22, estudante.

Sempre tenho camisinhas comigo

O homem investe no primeiro encontro desde a hora do convite. Eu escolho um lugar legal para levar a mulher, além de um bom motel. Também invisto na minha proteção e higiene. Sempre tenho camisinhas comigo, só confio no meu material, não uso a do motel de jeito nenhum! Além disso, corto meu cabelo a cada 15 dias e me depilo toda semana (área íntima, peito e axila), para estar sempre preparado. Outro cuidado é já sair de casa bem perfumado, pois isso a ajuda a atrair na conquista.

Tiago da Silva Bernardo, 24, empresário.