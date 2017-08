Dia do Solteiro: As 5 vantagens da solteirice, por Julia Faria

Do UOL, em São Paulo

Aos 31 anos, Julia Faria é solteira e está feliz e satisfeita com isso. O último relacionamento, com o americano Steve Gold, terminou em outubro de 2016. Antes disso, ela tinha ficado cinco anos sozinha.

Jornalista por formação, a atriz e influenciadora digital começou a escrever sobre solteirice em 2012, quando lançou o site que leva seu nome. Os textos, que mais parecem uma conversa entre amigas, abordavam dramas cotidianos, paquera, relacionamentos antigos e histórias que ela capta por aí. A reação positiva dos quase 1 milhão de seguidores --entre todas as redes sociais em que ela está presente-- fizeram as crônicas virarem um livro: "Para Solteiras, com Amor" (Paralela), que chega às livrarias no dia 30 de agosto.

A junção das crônicas de Julia não é autoajuda, mas uma troca de experiências "porque todo mundo já foi solteiro um dia".

"Sem meninos, sem problemas", diz a camiseta Imagem: Reprodução/Instagram

Sobre as cobranças por ter um namorado e quem sabe um marido, Julia conta que a mãe brinca de colocar o nome dela para Santo Antônio, o casamenteiro, mas ela não dá muita chance para as piadas. "Estou muito bem resolvida. Isso não me incomoda."

Pagar para ver como é viver consigo mesmo é uma experiência pela qual todos deveriam passar, diz ela. "Tenho amigas que nunca ficaram solteiras por medo. Tem gente que prefere ficar deprimido numa relação a experimentar a solteirice. Isso é uma bobagem."

Para comemorar o Dia do Solteiro, neste 15 de agosto, pedimos para Julia enumerar as cinco principais vantagens da solitude.

1. 100% com as rédeas da vida

"Essa é a grande mágica da solteirice: não tem frustração. Quando você está em um relacionamento, são duas pessoas, com desejos, valores e prioridades diferentes. Nem sempre vai dar para fazer o que seria a sua primeira opção. Se eu estou solteira, as expectativas são só minhas e para mim."

2. Nada de dividir a panela de brigadeiro

"E vou comer tudo sem ninguém me julgar."

"Para as Solteiras, com Amor", de Julia Faria, chega às livrarias no dia 30 de agosto Imagem: Higor Blanco/Divulgação

3. A escolha do delivery é sua

"Estar em um relacionamento, por mais saudável que seja, é ceder e lidar com as questões do outro. Está tudo bem, também, porque se relacionar tem coisas incríveis e maravilhosas, mas não é disso que estamos tratando aqui."

4. Viajar quando quiser

"E simplesmente ir quando e para onde quiser. Se você namora, a outra pessoa precisa querer ao mesmo tempo. Isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, então valorizo muito essa liberdade. Só depende de mim."

O tempo é só seu

"Estar sozinha é conseguir preencher seu coração só com você. É quando eu mais crio, rendo profissionalmente, tenho novas ideias, projetos... O tempo todo dedicado a mim. É uma dádiva saber viver assim."