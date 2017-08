A banda gaúcha de rock "Apanhador Só" teve um show cancelado e anunciou uma pausa nas atividades depois que o nome de um de seus integrantes foi parar no meio de uma polêmica nas redes sociais.

Na última quarta (16), a escritora Clara Corleone contou, em sua página no Facebook, detalhes do relacionamento de cinco anos que teve com o guitarrista da banda, Felipe Zancanaro. Em seu relato, Clara descreve como a relação era cheia de traições e abusos psicológicos e que Felipe chegou a quebrar um dedo dela.

"Ele tentou me segurar, não mediu força e quebrou meu dedo. Eu dormi, farta, machucada, e só no outro dia percebi que estava com o dedo quebrado. Depois que saí da clínica com o braço enfaixado, ele me perguntou, frio, fumando um cigarro, o que eu ia dizer", escreveu Clara, separada de Felipe há três anos.

O texto de Clara teve mais de 30 mil curtidas e gerou uma chuva de críticas à banda, que se apresentaria em um evento da Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos) no fim do mês. No entanto, o DCE da universidade anunciou hoje que decidiu cancelar o show.

"Diante das graves denúncias, o DCE Unisinos optou pelo cancelamento da apresentação. Entendemos que os fatos relatados são incompatíveis com a política e a visão de sociedade proposta pela entidade, o que torna insustentável a realização do evento. O DCE acredita na construção de um mundo novo, em que todas as opressões sejam extirpadas, de modo que assim reafirmamos nosso compromisso com a luta cotidiana de enfrentamento dos preconceitos, discriminações e opressões", dizia o comunicado oficial publicado na página da entidade.

Outro lado

Horas depois do anúncio do cancelamento do show, a página oficial da banda divulgou uma pausa na carreira. "Lamentamos profundamente tudo o que aconteceu e está acontecendo. Diante dessa difícil situação, resolvemos suspender as atividades da banda por hora. Embora pesarosos, achamos que essa situação pode ser construtiva pra que siga se discutindo questões importantes sobre machismo - que estamos dispostos a rever e modificar cada vez mais em cada um de nós. Assim que for possível, nos pronunciaremos melhor sobre o assunto", dizia o texto.

O ex-marido de Clara também publicou um pedido de desculpas públicas, admitindo seus erros e se dizendo arrependido.

"Cometi muitos erros dentro da minha relação com a Clara. Meu comportamento infiel causou muito sofrimento e mágoa, e não há dúvidas de que os sentimentos dela são genuínos. Me arrependo muito pelo meu comportamento na época e entendo o posicionamento da Clara. Venho fazendo uso dessas drásticas experiências pra buscar não reproduzir mais esse tipo de comportamento. Tem sido uma luta diária e um exercício forte de auto-crítica. Venho buscando desconstruir essas ações e participar cada vez menos das lógicas que acabam perpetuando o machismo na sociedade. Eu sou fruto de uma formação machista. Isso não justifica os meus erros, nem retira a minha responsabilidade sobre meus atos, mas é algo que tenho buscado assumir, enfrentar e mudar. À Clara, por tudo que lhe causou sofrimento e mágoa, peço desculpas, assim como a todas as pessoas que decepcionei. Sigo aprendendo", afirma Felipe em seu texto.