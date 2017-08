Além do tradicional terapeuta de casal, outro profissional entrou em cena na vida dos cônjuges em crise: o terapeuta financeiro. “Nos últimos cinco anos, a renda do brasileiro diminuiu, por causa do desemprego. Os problemas com dinheiro, e as brigas entre os casais aumentaram”, explica o educador financeiro da RVK Negócios, Cleber Camargo, que atende casais com essa dificuldade. O desacordo sobre os gastos da família e a falta de disciplina fazem com que muitos não consigam economizar para atingir um objetivo em comum, como a compra de uma casa ou uma viagem de férias. é aí que nascem os conflitos. Se você se identificou com esse cenário, confira nove dicas para não sair no prejuízo financeiro e emocional.