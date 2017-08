Com que frequência você faz sexo? Estudo revela qual é a média por idade

Não existe uma “quantidade ideal” de relações sexuais que cada um tem ou deve ter. Se você já se perguntou, no entanto, com que frequência as pessoas fazem sexo, um estudo do Kinsey Institute, da Universidade de Indiana, tem a resposta.

Como esperado, a maior frequência está em pessoas entre 18 e 29 anos: elas praticam sexo, em média, 112 vezes ao ano, cerca de 2 a 3 vezes por semana. Dos 30 aos 39, o número cai para 86 vezes por ano, cerca de 1 a 2 vezes na semana. Já no grupo dos 40 aos 49 anos, a frequência é de 69 vezes ao ano, ou pouco mais de 1 vez por semana.

Na balança

Fatores como idade, estado civil, condições físicas e de saúde influem nesse aspecto. “A conclusão que podemos tirar desses estudos é que, à medida que envelhecemos, nossas chances de desenvolver condições de saúde crônicas aumentam e isso, por sua vez, tem um impacto negativo na frequência e na qualidade das atividades sexuais”, explica o Dr. Justin Lehmiller, do Kinsey Institute.

O estado civil de cada pessoa também é determinante para a frequência sexual. Entre pessoas casadas, 34% fazem sexo 2 a 3 vezes por semana, 45% praticam algumas vezes por mês, e 13% têm relações sexuais apenas algumas vezes no ano.

Feeling sexy

Imagem: Getty Images

É importante ressaltar que os resultados da pesquisa não devem ser alarmantes para ninguém. Outro estudo divulgado pelo Daily Mail, por exemplo, revelou que as mulheres se sentem mais sexy e atraentes na casa dos 30. Cerca de 64% delas disseram que a confiança veio com a idade. Ou seja, mesmo que você esteja fazendo menos sexo que a média com o passar dos anos, isso não significa que esse sexo não seja melhor e com mais qualidade.