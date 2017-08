O corpo fala: fique de olho em 9 sinais de que o crush pode estar mentindo

A linguagem corporal é tão poderosa quanto as palavras. As mãos, pés, olhos falam tanto quanto a boca! É claro que você não vai sair dispensando uma pessoa só baseada em sinais. Mas dá para ter uma boa ideia de onde você está pisando observando alguns detalhes. E você nem precisa ser detetive profissional para sacar inverdades.

Piscar os olhos sem parar

A não ser que a pessoa tenha um tique nervoso, piscar muito ao responder uma pergunta pode ser um sinal de que ela está contando uma mentira. Em situações normais, as pessoas piscam de dez a quinze vezes por minuto. Já durante uma mentira, essa quantidade pode duplicar ou triplicar.

Expressão que não combina com a fala

Você acreditaria se alguém falasse que te ama com uma cara de raiva? Provavelmente, não. Por isso, repare se o semblante da pessoa combina com o que ela diz. Em geral, expressões verdadeiras mudam com mais facilidade e rapidez. Já as falsas tendem a permanecer na face mais tempo, algo meio robotizado, sabe?

Levantar um ombro de cada vez

Quando a pessoa levanta os dois ombros juntos, de forma simétrica, dizendo que não sabe algo (por exemplo, se você perguntar: quem pegou o dinheiro?), ela provavelmente está falando a verdade. Mas quando essa levantadinha de ombros não é harmônica, ou seja, a pessoa levanta somente um lado, é um forte indício de mentira.

Pés apontados para a saída

Vocês estão conversando e o crush parece meio incomodado, mas garante estar à vontade com a companhia. O que você faz? Olha para os pés da pessoa. Se estiverem apontados para a porta, pode ser um sinal de que ele está pronto para cair fora.

Inquietude

Se alguém fizer uma acusação injusta sobre você, pode ser que não para de se mexer –sinal de nervoso. Mas, em um primeiro encontro, em que não há razão para se sentir ameaçado, movimentar-se muito durante uma conversa, que já dura algum tempo, é sinal de mentira à vista.

Coceira no rosto

Se não for caso de uma alergia (ou, de novo, um tique nervoso), desconfie de quem está coçando muito o nariz ou a boca enquanto fala. É assim que o mentiroso tenta bloquear a sua visão do rosto dele, para poder contar suas lorotas.

Voz alterada

As cordas vocais, como qualquer outro músculo, tendem a ficar enrijecidas quando estamos sob pressão, e isso produzirá um som mais alto. Mas se você ainda não conhece o indivíduo e não sabe qual é o tom normal dele, crie um parâmetro. Faça perguntas que ele não teria razão para mentir (tipo, qual é o nome do seu cachorro?) e depois, outra que ele pode querer esconder a verdade, e compare.

Tosse ou pigarro

Se a pessoa estiver mentindo, as chances são grandes dela pigarrear ou tossir enquanto fala com você. Devido à ansiedade, um muco se forma na garganta, provocando esta reação. Mas, antes de dispensar o crush, certifique-se de que ele não está doente ou com uma crise alérgica.

Mãos fora de alcance

Esconder as mãos, seja nos bolsos, nas costas ou entre as pernas, pode ser um indício de mentira. Se estiverem frias demais, também sugerem que ele está com medo de ser pego na falsidade.

Fontes: Wanderson Castilho, autor dos livros “Mentira: um rosto de muitas faces” e “Manual do Detetive Virtual” (Editora Matrix). Georg Frey, criminólogo, especialista em comportamentos desviantes e psicopatias, fundador da U.A.C.H. (Unidade de Análise do Comportamento Humano).