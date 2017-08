7 perguntas que você deve responder antes de terminar um relacionamento

Capa da edição de setembro da revista "Vanity Fair", Angelina Jolie falou pela primeira vez sobre o fim de seu casamento com Brad Pitt. E, assim como qualquer mulher com o coração partido, confessou ter chorado no banho, sozinha. Segundo a atriz e diretora, as coisas ficaram "difíceis" quando seu filme "First They Killed My Father" entrou no processo de pós-produção.