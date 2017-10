Direitos das mulheres, feminismo e combate ao machismo se tornaram temas-chave de Fernanda Lima à frente do programa "Amor & Sexo", da Globo. De forma bem-humorada, mas não menos consciente, a apresentadora se posiciona diante de temas ligados à diversidade e se tornou uma voz importante voz na luta pela igualdade dos gêneros.

Fernanda conversou com o UOL e listou cinco motivos que mostram que o empoderamento feminino não é só um clichê e deve ser abraçado por todos. Veja o que ela diz:

1 - "Feminismo não é mimimi"

A post shared by Fernanda Lima (@fernandalimaoficial) on Apr 4 , 2017 at 8:15pm PDT

"Infelizmente está difícil, tem gente que não quer entender a importância do feminismo. Alguns aparecem por aí dizendo ‘eu não sou feminista porque eu adoro usar batom’. Uma coisa não tem nada a ver com a outra! Vamos entender o que é o feminismo, que luta é essa e que isso não é mimimi, é um assunto absolutamente necessário. Mulheres morrem, são abusadas, a gente tem que falar sem parar sobre esse assunto."

2 - "Todas têm voz!"

A post shared by Fernanda Lima (@fernandalimaoficial) on Jun 18 , 2017 at 6:30pm PDT

"Durante séculos a mulher foi uma sombra dos homens e, de algumas gerações para cá, temos votado, ganhado espaço no mercado, mas absolutamente carregadas com três jornadas de trabalho. E não é só falar da mulher branca que é presidente de uma empresa, mas também da mulher negra que trabalha como ajudante do lar. As mulheres são maravilhosas e não têm porque elas ficarem à margem da sociedade quando elas representam um papel tão significativo e importante."

3- "O homem não precisa ser o provedor de tudo"

A post shared by Rodrigo Hilbert (@rodrigohilbert) on Dec 16, 2016 at 9:44am PST

"É fundamental passar isso [importância do empoderamento] para os meninos, os homens de uma forma geral precisam de uma reeducação porque nem para eles é bom essa carga toda de que ‘homem precisa ser superpoderoso’, assim como nenhuma mulher precisa ser superpoderosa. As pessoas não precisam usar a força, a voz alta para se imporem, basta que tratem todo mundo igual, equidade."

4 - "Educação de gênero começa em casa"

A post shared by Fernanda Lima (@fernandalimaoficial) on Apr 6, 2017 at 11:32am PDT

"Os meus filhos às vezes costumam abrir a porta para mim e dizerem 'primeiro as damas'. Acho superbonitinho, mas eu já falei 'amor, não precisa abrir a porta para mamãe e falar primeiro as damas. Vocês têm que tratar todo mundo dessa maneira, podem ser gentis, educado com todas as pessoas. E a mamãe tem força para abrir a porta'. Claro que é uma gentileza, mas eles precisam ser gentis com todo mundo. E os garotos são totalmente conscientes da igualdade, mesmo porque dentro da nossa casa é assim."

5 - "Um tapinha dói e um assovio incomoda sim"

A post shared by Fernanda Lima (@fernandalimaoficial) on Mar 29, 2017 at 5:10pm PDT

"Já tive que explicar para os meus filhos que antigamente as mulheres eram trancadas para não pensarem, para não falarem, estudarem, trabalharem. E que além disso, muitas são violentadas ainda hoje, portanto, muitos dos comentários que eles escutam na rua, eu não quero que repitam em casa porque são herança dessa opressão. Tenho certeza que vão entender direitinho."