Evangélico, coroa, servidor público: tem site de paquera para todo perfil

do UOL, em São Paulo

Será mesmo que os opostos se atraem? Se depender de alguns sites de paquera, a resposta é: nem sempre. Voltados a públicos segmentados, eles têm como objetivo facilitar encontros românticos entre funcionários públicos, pessoas maduras, evangélicos e até entre quem busca encontros extraconjugais – com uma dose de polêmica.

Dedicado a funcionários públicos, pensionistas e pessoas que exercem cargos de confiança, a oferta é semelhante à de um portal de servidor. A diferença está no serviço prestado: este ajuda a encontrar amigos ou companheiros na área. Para se inscrever, é obrigatório o preenchimento do cargo. Federal, Estadual, Municipal ou não concursado: qual é a sua turma?

Com mais de 6 mil relatos por ano de relacionamentos bem-sucedidos, o site encurta a distância entre evangélicos interessados em um “amor cristão para a vida toda”. Além de encontrar um parceiro ou parceira, é possível ainda pedir conselhos amorosos ao Pastor Antônio Júnior, consultor da ferramenta.

Tem mais de 40 anos e está à procura de um relacionamento sério com alguém da mesma faixa etária? A promessa do Coroa metade é te oferecer uma série de pretendentes que já “não tem tempo a perder com encontros sem sentido”. Relatos publicados de tempos em tempos provam que o final feliz, nesse caso, é super possível!

Para quem acredita que paquerar não seja só para pessoas solteiras, o site reúne mais de 500 mil interessados em encontros extraconjugais. Entre os depoimentos dos usuários, há quem diga que o casamento tenha reacendido após a experiência. Já outros participantes revelam ter descoberto uma nova paixão.

Quem tem IMC acima de 29 é mais do que bem-vindo. Mas o número não é um limitador. O site aceita tanto pessoas que estão com sobrepeso, quanto quem deseja se relacionar com elas. Por isso, não há restrições na hora de fazer o cadastro. O que se oferece é um espaço virtual onde ambos os perfis possam se cruzar e, quem sabe, partir para um encontro real.

“Ser diferente é normal”: é assim que se apresenta o primeiro site de relacionamentos voltados a pessoas com deficiência. A proposta é reunir cadeirantes, autistas, pessoas com síndrome de Down ou paralisia que queiram se relacionar entre si.