Qual celebridade seria sua amiga?

"Já ouvi que sou monstrinho, mas me sinto mulherão", diz modelo com nanismo

Com diversas peças e musicais no currículo, a atriz Juliana Caldas é a primeira mulher com nanismo a conquistar um papel em uma novela das nove da Globo. Ela está no ar em "O Outro Lado do Paraíso". Já Karina Lemos ficou conhecida como a "anã sexy do 'Pânico'". A modelo Rebeca Costa, por sua vez, criou o “Look Little”, em que dá dicas motivacionais e de moda para mulheres.