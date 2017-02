Estresse pode influenciar a fertilidade e diminuir as chances de gravidez

A atriz Fernanda Machado compartilhou no Instagram, na última quarta-feira (25), um vídeo do filho Lucca, de um ano e sete meses, dormindo sozinho no berço. Nos comentários, a atriz recebeu muitas críticas e até foi acusada de "torturar" o menino. "Ontem postei um vídeo do Lucca dormindo em pé no berço. Ele sempre vai pro berço depois do mamá, sonolento, mas acordado, e lá ele brinca, faz uma ginástica do sono que eu adoro assistir pelo monitor. [...] No meio dessa ginástica ele levantou e tava tentando se equilibrar dormindo, sem choro, só tentando ficar em pé enquanto dormia, coisa mais fofa. Mas fui acusada de estar torturando meu filho, deixando ele sozinho no berço, de estar colocando ele em risco, de não amá-lo, de não dar colo", desabafou na rede social.