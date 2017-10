Um estudo do governo norte-americano mostrou que uma em cada 25 mulheres no país disseram ter usado maconha em suas gestações. Os motivos delas? Depressão, ansiedade, dores e náuseas, por exemplo. O Ministério da Saúde dos Estados Unidos, no entanto, chegou a publicar uma espécie de cartilha pontuando as (más) consequências do uso da substância nessa fase. De acordo com ela, “embora faltem pesquisa para entender como a maconha pode afetar você e seu bebê durante gravidez, o uso é contraindicado pois há riscos do principal componente da droga, o tetrahidrocanabinol ou THC, passar pelo seu sistema para o do bebê”. No Brasil, estudos sobre o tema são escassos.