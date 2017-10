Mãe é criticada por maquiagem no parto: "Queria me sentir bem", justifica

Maquiadora desde 2013, Kamila Queiroz de Natal, no Rio Grande do Norte, movimentou as redes sociais ao publicar uma foto da engenheira civil Beatriz Amorim, 28, maquiada no centro cirúrgico após dar à luz sua filha.

No post, a profissional falou sobre o aumento da busca por esse tipo de serviço. “Em 2014, passei a maquiar muitas gestantes para os ensaios fotográficos e logo depois elas começaram a me procurar para o momento do parto. Afinal, quem não quer sair linda nas fotos, seja em qual estilo de foto for?”, questiona Kamila em entrevista ao UOL.

E foi justamente por isso que Beatriz procurou a profissional em sua segunda gravidez. “Queria me sentir bem. O fim da gravidez é bem cansativo para a mulher. Tinha um filho de 1 ano e 10 meses quando minha filha nasceu, então já estava bem esgotada no final. Como o meu primeiro filho nasceu de uma cesárea de urgência, o parto da minha filha acabou sendo igual. Devido ao tempo entre uma gestação e outra, minha obstetra tinha medo de rompimento uterino em caso de parto normal. Com isso, tive a oportunidade de poder agendar e escolher a hora do nascimento, além de dar um toque a mais”, explica.

“A maquiagem não era importante para mim, tanto que no [nascimento do] meu primeiro filho não teve, foi tudo muito rápido. Mas se eu tinha a possibilidade de fazer, se a obstetra tinha autorizado e indicado, por que não? Fiz, adorei e faria novamente. O importante é que deu tudo supercerto, as fotos ficaram lindas. Com ou sem maquiagem, o momento é lindo e único”, garante Beatriz, que recebeu diversos comentários negativos sobre sua imagem e de sua filha e se incomodou com as mensagens pejorativas.

Wagner Rodrigues Hernandez, obstetra do Hospital e Maternidade São Luiz, garante que a maquiagem, inclusive, o uso de esmalte estão liberados no centro cirúrgico. "As mulheres com cesáreas agendadas geralmente fazem isso antes de internarem. Com as de parto normal, como não há horário [para o nascimento], é mais complicado', argumenta ele, que reforça que acessórios, no entanto, são proibidos por conta de infecções causadas por germes e bactérias no ambiente hospitalar. "No caso da cesárea em que também usamos bisturi elétrico, os acessórios podem gerar queimaduras, por isso também não devem ser utilizados". Mas caso o nascimento seja em casa, por exemplo, tudo bem o uso.

“Foi ótimo, olha, não é como nas novelas, não. Estava no segundo filho, já sabia o que fazer e o que não, mas ainda assim a amamentação é difícil, às vezes o leite não vem, o bebê faz a pega errada, o mamilo fica ferido. Por conta da cesárea, a mulher fica dolorida. As visitas não param, o bebê acorda a todo instante, tem a sonda. Então, tem certas vaidades que amenizam os pequenos sofrimentos”, garante Beatriz, que é mãe de Vicente e Sofia.

Beleza pré-parto

De acordo com Kamila, como trata-se de um momento especial e delicado, a maquiagem precisa seguir o mesmo roteiro. “Nessa hora, menos é mais. Ter uma pele bem preparada com uma base de cobertura média é essencial, mas isso não quer dizer carregada. Um corretivo para cobrir as indesejadas olheiras e manchas, um pó para selar tudo, blush para dar aquele ar de saúde e um rímel à prova d’água, já que as emoções estarão à flor da pele e o choro é incontrolável."

Em relação ao batom e ao olhar especificamente, ela faz um adendo. “Nos olhos, a maquiagem fica muito a critério de cada mulher. Há aquelas que preferem uns cílios postiços e mais nada — sem sombras, sem delineador —, mas há também as que optam por uma sombrinha mais natural, tons claros e opacos, sem cílios postiços, delineado fininho e bastante rímel. Já o batom é algo muito pessoal, muitas não gostam, outras não têm costume de usar, mas se o desejo é usar, é sempre bom optar por um de tom claro, cor de boca. Mas já maquiei uma mãe que só usava vermelho e ela foi assim ganhar o bebê. Não há impeditivos”, explica.

A profissional costuma atender apenas grávidas com partos agendados e o preço varia de R$ 80 a R$ 100. No entanto, ela não se incomoda em dar dicas grátis para mulheres que preferem se arrumar sozinhas em casa antes de darem à luz. “Existe muita curiosidade sobre como se maquiar para esse momento. Durante o ensaio de gestante já vou conversando e explicando como fazer a make. As que preferem vir até o estúdio são as que não sabem segurar um pincel, que realmente não têm habilidade, mas que querem estar bonitas para ocasião”, conta.

A ex-BBB Letícia Santiago usou cílios postiços e um batom nude para o nascimento de seu filho

