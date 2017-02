Leia as previsões do seu signo para o amor em fevereiro

Descubra como será a sua vida amorosa em fevereiro, de acordo com as previsões mensais de Barbara Abramo.

Áries (21.03 a 20.04)

Este será um bom mês para namoro e relacionamento, se o ariano conseguir controlar caprichos e não se mostrar egoísta com a pessoa amada. Vênus em Áries sinaliza impaciência amorosa e, sem querer, você pode acabar ferindo quem ama. A noite do dia 4 é especial para dar uma saída, conversar e pegar leve com seu amor. Sol, Urano e o eclipse, no dia 10, trazem ao primeiro plano as amizades novas e antigas, enquanto colocam um ponto final em casos de amor dramáticos ou exigentes. Sol e Saturno sinalizam decisões maduras e realistas na área amorosa até o dia 15.



Melhores dias para o amor: 1, 2, 4, 12, 13, 14 e 15.

Touro (21.04 a 20.05)

Este será um tempo bem merecido de descanso na vida amorosa. Talvez você inicie fevereiro um pouco chateado com os rumos que a parte afetiva tomou no fim do mês passado; mas esse clima mudará no dia 4, com Vênus entrando em Áries. Por isso, o mais correto é ter paciência com você. Se quer dar um tempo, o melhor a fazer é se permitir isso. Mas se tem pressa e está angustiado, respire fundo. Nada vai ser definitivo até 17 ou 18 de maio deste ano. Muito tempo? Tire-o para rever o que você gosta, de quem e como. Essa revisão será importantíssima e somente depois desses esclarecimentos você poderá dar um rumo definido à sua vida amorosa.



Melhores dias para o amor: 5, 6, 8, 16, 12, 21, 25 e 26.

Gêmeos (21.05 a 20.06)

Você está mais exigente quando o assunto é relacionamento fixo. E isso não é de agora. Muitos geminianos terminaram relações desde que Saturno entrou em Sagitário, em setembro de 2015. Como o planeta transitará por este signo até o fim de 2017, ou o relacionamento tem qualidade ou não resistirá até lá. O geminiano ficará bem se for ao lado de alguém que tope seguir adiante, que tenha os mesmos ideais, a mesma sede de renovação, justiça e liberdade. Os dias para tomar essa decisão são estes: 13 a 16 de fevereiro. Aí o Sol vem iluminar suas decisões nesse campo. O relacionamento a dois, pacificado e equilibrado, deve ser a sua meta amorosa para esses primeiros meses do ano.



Melhores dias para o amor: 5, 8,11, 12, 13, 17, 23 e 24.

Câncer (21.06 a 21.07)

Atritos com o parceiro amoroso abrem este mês curto, mas animado. Basta não se deixar levar pelas palavras ásperas, apostar no diálogo e nas ações e ainda dar um tempo. Você vai ver como tudo se desanuviará aos poucos --pode haver um desentendimento que tenha algo a ver com o seu trabalho ou profissão. Por outro lado, a crescente lunar em Touro, no dia 4, traz um maior entendimento e suporte dos amigos, que estarão ao seu lado na segunda semana. Com Marte e Vênus transitando no impaciente e apressado Áries, tudo o que parecia amainado e resolvido em fevereiro volta a apresentar problemas, exigindo posicionamento e ação. E, para isso, vai precisar deixar as emoções de lado e abordar os problemas com objetividade, raciocinando e dialogando com coragem.



Melhores dias para o amor: 3, 4, 7, 8, 11, 12 e 14.

Leão (22.07 a 22.08)

Um mês bastante animado no campo amoroso para o leonino, pois a energia direcionada para a paixão, as descobertas a dois e os momentos de alegria comum serão determinantes. Se houver sintonia de propósitos e valores, pode acontecer o que for, o relacionamento será preservado. Tudo com estouvamento, pressa e animação a mais – porém, Sol e Saturno fornecem a medida certa do compromisso entre os dias 14 e 15. Por outro lado, nesses dias, a Lua em Libra confere o esperado equilíbrio entre desejo e realidade. No fim de fevereiro, Marte e Saturno entram em bom ritmo, trazendo persistência e profundidade ao romance. Para ampliar suas chances de sucesso, invista em algo que seja interessante para ambos, como uma viagem.



Melhores dias para o amor: 2, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 21, 22 e 23.

Virgem (23.08 a 22.09)

Até que ponto você compartilha os mesmos valores e a mesma filosofia de vida de seu parceiro? Essa é a questão que vai começar a incomodar a consciência do virginiano a partir deste mês – e pode esperar até meados de junho próximo para ter certeza disso. Se você está namorando, aguarde esse prazo antes de dar um passo definitivo. Se já vive um relacionamento fixo, reflita para conversar e acertar as diferenças. Tudo vai acontecer devagar! A pressa e a rapidez estarão presentes na sexualidade imperiosa e nas pessoas que encantam ao seu redor. Mas você, um ser bastante racional, pensará em primeiro lugar na sua comodidade, e no que perde e ganha com o relacionamento – atual, futuro, desejado ou imaginado. A partir do dia 18 começa a temporada romântica do ano, ótima para você se abrir para as pessoas e se entender bem com o seu parceiro.



Melhores dias para o amor: 1, 2, 5, 7, 8, 11, 16, 17 e 18.

Libra (23.09 a 22.10)

Este é um daqueles signos super envolvidos na tensa conjuntura astral dos últimos meses, que afeta seu senso de liberdade pessoal, os relacionamentos fixos e a área familiar. Devido ao cenário astral de fevereiro, com Vênus e Marte em Áries, as diferenças ficarão mais agudas. Você precisará de coragem e firmeza para manter sua posição, quando justa. Será imprescindível respeitar suas decisões para que os outros respeitem também. A correria da primeira semana do mês dará lugar a um astral mais tranquilo e feliz para você a partir do dia 9, seja no amor ou com os filhos. Você estará mais criativo e animado, e suas esperanças irão contagiar quem estiver ao seu lado!



Melhores dias para o amor: 5, 6, 9, 10, 15, 18 e 19.

Escorpião (23.10 a 21.11)

Os três primeiros dias do mês são propícios para o romance e o amor. A convivência diária pode ser um ponto nevrálgico no relacionamento, da segunda semana em diante. Seu parceiro pode se mostrar impaciente, egocêntrico, cobrando de você mais do que tem a dar. Ainda bem que tudo pode ser esclarecido rapidamente e com responsabilidades mais bem distribuídas na virada para a segunda quinzena. Bons acertos também podem ocorrer entre 19 e 21. Vá fundo na reorganização do cotidiano, essa é uma dica perfeita para os casados, mas quem está namorando também pode ir no embalo, estabelecendo normas para encontros. O eclipse solar em Peixes, que ocorre no dia 26, traz alguns desafios, prepare-se. Você também pode ter algum revés com um filho.



Melhores dias para o amor: 3, 5, 11, 14, 16, 18 e 20.

Sagitário (22.11 a 21.12)

O sagitariano está sabendo melhor o que quer e isso também se refletirá na sua vida amorosa, social e afetiva. Mesmo com tantas restrições, desconfianças e exigências, as coisas andam melhores para você no campo amoroso, principalmente porque encontrou seu lugar e agora sabe para onde tem de ir. Essa clareza transparece para quem está a fim de você! Fevereiro começa bem e você, a fim de encantar e conquistar, estará aberto para se apaixonar. Algo mais sério, como um noivado ou decisão de casamento, enfim acontecerá. A segunda quinzena é excelente para tirar todas as dúvidas e acertar os detalhes com seu amor. Visão ampla, projetos em comum e muito pique são as promessas de Mercúrio e Júpiter. Fazia tempo que você não vivia uma época tão promissora no amor como a atual.



Melhores dias para o amor: 6, 8, 10, 13, 14, 15, 23 e 25.

Capricórnio (22.12 a 20.01)

Um mês de altos e baixos no setor amoroso. Pode ir se preparando, porque na segunda semana já terá algumas situações para decidir --a sexualidade é um ponto nevrálgico, e o capricorniano tem a chance de melhorar essa área da sua vida em fevereiro. O primeiro fim de semana será ótimo para namorar, assim como o período de 12 a 18, dias em que a empolgação dos planos em conjunto dá força ao relacionamento. Depois disso, algumas brigas e desentendimentos --além de surpresas-- chegam de verdade. Será um teste para a relação e para você também. É a hora de saber até onde pode ir com essa pessoa. No fim de fevereiro, após o Carnaval, depois de esclarecidos os problemas que ocasionaram as brigas, começa uma fase boa para conversar e ajeitar tudo.



Melhores dias para o amor: 3, 4, 11, 12, 15, 16, 17 e 19.

Aquário (21.01 a 19.02)

Mês de eclipses que afetam a saúde do aquariano. E com maior sensibilidade, tudo fica mais penoso de lidar, não é mesmo? Conte com alguns momentos bem bacanas e reserve um tempo para refletir sobre suas amizades, amores e relações familiares. Você está começando uma fase de reflexões profundas que segue firme até junho. No dia 10, um eclipse lunar leva embora uma paquera ou relacionamento que não ia bem há tempos. Deixe ir e não segure mais. Fevereiro será bom para estabelecer novos caminhos amorosos. Você pode começar algo interessante na terceira semana, depois de terminar um relacionamento arrastado. Ainda vale a pergunta: você quer ter razão ou se entender bem com seu parceiro? É um pensamento importante para ter até o fim do mês, que tende a ser explosivo e problemático.



Melhores dias para o amor: 4, 5, 10, 13, 14, 18 e 19.

Peixes (20.02 a 20.03)

Também compete a você exercitar paciência e compreensão com o ritmo de cada pessoa que vive ao seu lado. Você vai ter que usar sua atenção e inteligência para entender melhor o ser amado neste mês. Tenha tato, seja objetivo, converse mais e exponha seus pensamentos. Se não houver relacionamento fixo, pode ser que o rumo da conversa e dos esclarecimentos caminhe para isso. Essencial mesmo é você sempre lembrar que as pessoas não têm o poder de adivinhar nem de intuir o que se passa em seu coração ou na sua cabeça, ok? E por mais que seu amor o entenda, há coisas que somente você pode esclarecer. Comporte-se da mesma forma: não tente interpretar ou tirar conclusões apressadas da atitude do seu amado. Pergunte, questione, tente esclarecer antes.



Melhores dias para o amor: 2, 4, 5, 11, 13, 15, 16 e 18.