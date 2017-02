Leia as previsões do seu signo para as finanças em fevereiro

Descubra como será a sua vida financeira em fevereiro, de acordo com as previsões mensais de Barbara Abramo.

Áries (21.03 a 20.04)

O mês começou agitando a área profissional dos arianos. Aguarde surpresas e mantenha a agenda bem flexível. Júpiter promete revisões nas parcerias e nos contratos e, entre os dias 10 e 12, o Sol ilumina novos arranjos, inovadores e positivos nessa área. Na segunda quinzena, Mercúrio traz novos interesses com quem compartilhar descobertas, programas de equipe e treinamentos. Se você tem contratos e acordos para fechar, é melhor que negocie na primeira quinzena. A partir do dia 19, talvez você esteja apressado e impaciente demais, o que o levaria a agir contra seus próprios interesses profissionais e financeiros, criando armadilhas e situações destrutivas.



Melhores dias para finanças: 3, 11, 14, 17, 20, 22 e 23.

Touro (21.04 a 20.05)

Em geral, fevereiro costuma ser um bom mês para a área profissional dos taurinos. É quando o Sol – e também Mercúrio – atravessam o signo de Aquário, trazendo destaque para as realizações de trabalho. Neste mês, além de tudo isso, o taurino ainda conta com uma rara condição astrológica: o aspecto protetor de Júpiter, que ocorre entre 10 e 14. Com isso, você poderá vencer uma competição, ter seu nome indicado para uma posição melhor etc. Tudo vai depender do que você fizer com a sua fama, por assim dizer. Portanto, nada de se esconder – mostre a cara! As finanças podem ser equilibradas a partir do dia 18; programe-se para os próximos meses! É possível que receba uma quantia importante entre 23 e 25.



Melhores dias para finanças: 4, 8, 13, 14 e 21.

Gêmeos (21.05 a 20.06)

Na profissão pode ser um bom tempo de colheita e reafirmação de suas capacidades. Com Sol e Mercúrio iluminando seu caminho, novas informações e aprendizados são bem-vindos. Você poderá ter um avanço inesperado até 20 ou 21 de fevereiro; serão pessoas novas entrando em sua vida com oportunidades novas também. É caso de estudar com cuidado. No entanto, desafios financeiros chegam desde o comecinho de mês. Deixe para fazer novas dívidas em outro momento que não em fevereiro --sua casa astral de finanças está sensível a oscilações! Aproveite o mês para reforçar o lado criativo, intuitivo e artístico de seus negócios, de sua profissão. Será um momento dourado, de destaque. E se há necessidade de mudar algo, aproveite o embalo do fim de fevereiro.



Melhores dias para finanças: 1, 3, 4, 7, 9, 14 e 26.

Câncer (21.06 a 21.07)

O eclipse em Leão, que acontece no dia 10, prenuncia o fim de uma fonte de renda. Provável que seja algo que já não caminhava muito bem, ou que inspirava dúvidas ou desagrados. Seja o que for, aceite e bola para a frente. Essa alteração vai servir como mais um pontapé na direção de mudanças que precisam ser feitas na vida financeira e profissional. Um tópico importante deste mês: não gastar dinheiro por impulso e ter cabeça firme para estabelecer as prioridades. Essa recomendação é ainda mais relevante se você convive com alguém com quem reparte as contas da casa. Os dias 20 e 21 serão agitados, animados e promissores no campo financeiro e profissional. Reveja suas aplicações, evite dívidas e negocie aumentos ou bonificações. Há heranças que podem chegar também.



Melhores dias para finanças: 5, 6, 10, 11, 14, 16, 17, 18 e 19.

Leão (22.07 a 22.08)

Foco nos clientes e sócios, leonino! Especialmente a partir da segunda semana. Até mesmo com os rivais você poderá acertar os ponteiros, esclarecendo alguns pontos que estavam obscuros. Entre 11 e 17, conte com um período dourado para os negócios, desde que envolva clientela e sociedades. A primeira quinzena de fevereiro será excelente para reafirmar seu espaço com todos que trabalham com você. Uma boa pedida é iniciar algo inteiramente novo, incorporando ideias de outras pessoas e convidando-as para participar com iniciativas. As finanças ganham destaque na terceira semana, assim que o Sol entrar em Peixes. Sua intuição será um importante fator para fazer boas escolhas no campo financeiro, exceto entre 28 de fevereiro e 3 de março. Contudo, evite fazer dívidas pesadas.



Melhores dias para finanças: 5, 8, 15, 16, 23, 24 e 25.

Virgem (23.08 a 22.09)

Mês perfeito para você se inteirar das novidades, atualizando conhecimentos e informações úteis para seu dia a dia de trabalho. Essa onda boa vai firme até a terceira semana do mês. A partir daí, concentre-se na relação com sócios, parceiros e clientes. É o período certo do ano para caprichar no atendimento, mostrando-se empático, compreensivo e acolhedor com quem trabalha com e para você. O astral favorece suas finanças: durante todo o mês, as chances de fazer bons investimentos e até participar de uma aplicação em conjunto estão na berlinda. O Sol em Aquário abre novas oportunidades de trabalho e ocupação para você – treinamentos em tecnologia de ponta ou TI são essenciais para o seu sucesso agora. Júpiter retroage, anunciando a chegada de um valor devido que estava atrasado.



Melhores dias para finanças: 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14 e 18.

Libra (23.09 a 22.10)

As finanças precisam ficar sob controle neste mês. A tendência é gastar mais depois do dia 4, e com o eclipse lunar em Leão, que ocorre no dia 10, alguns planos e perspectivas futuras exigirão gastos maiores para serem realizados. Os dias 8 e 10 serão mágicos para você fechar negócios ou iniciar algo novo, que traga expansão pessoal e reconhecimento de seus talentos - até mesmo um prêmio, promoção ou viagem poderá ocorrer. Vênus envolvida no aspecto indica algo ligado a arte em seu dia a dia profissional. O período realmente dourado para você em termos de trabalho e finanças vai de 6 a 18.



Melhores dias para finanças: 7, 8, 9, 11, 13, 14 e 18.

Escorpião (23.10 a 21.11)

Sem dúvida será mais um mês marcado pelas tensões astrais entre Júpiter, Urano e Plutão, enquanto os três astros ativam áreas de trabalho, profissão e finanças. Vênus em Áries, por outro lado, traz ânimo e prazer em novas tarefas, desde que você acalme seu mental, que estará a mil desde o início do mês. Há uma mudança brusca de orientação ou direção nos assuntos profissionais, levando embora condições pesadas e isso é muito bom. Na esteira do eclipse em Leão, que ocorre no dia 10, você poderá respirar mais leve. Deixe as pressões irem embora e tudo vai melhorar aos poucos no campo profissional. Boas notícias no campo financeiro de 9 a 16, quando você também estará mais firme e resoluto, confiante em seus dotes e talentos. Contudo, evite comprometer-se com algo ou alguém que não conhece a fundo nos últimos três dias do mês.



Melhores dias para finanças: 9, 15, 16, 19, 21, 22 e 25.

Sagitário (22.11 a 21.12)

Boa comunicação, clareza de propósitos, foco nas relações certas, espírito ousado e métodos inovadores: a receita do sucesso para você avançar muito nos negócios em fevereiro! A época do mês mais oportuna para colocar em prática tudo isso? Começou no dia 7 e vai firme até o dia 20, no tocante a dinheiro e profissão. Os dias 9, 10 e 15 serão dourados, somando oportunidade com talentos e presença de espírito. Portanto, seja qual for seu campo de atuação, anote na agenda esses dias e faça com que as coisas aconteçam mesmo! Pense nas redes sociais, em um blog, ou site, capriche na avaliação do seu desempenho, inove e surpreenda. Você mesmo irá se espantar com o bom resultado de tudo isso. Para quem desempenha papéis em empresas bem consolidadas e estruturadas, pode até acontecer um aumento. Para quem trabalha por conta própria, as coisas caminharão mais neutras. Depende muito de você ir atrás do que quer!



Melhores dias para finanças: 2, 3, 4, 18, 19, 22 e 23.

Capricórnio (22.12 a 20.01)

As finanças melhoram com a chegada de Mercúrio em Aquário, reforçando os bons ventos de prosperidade que o Sol neste signo está trazendo. Acertos financeiros muito positivos poderão ser firmados entre os dias 10 e 15, um período de prosperidade e boas decisões, se você incorporar o que há de mais atual em seu trabalho. As dívidas que restavam podem ser saldadas com o eclipse do dia 10, que leva embora as preocupações nessa área. Capriche na comunicação com os clientes entre 10 e 12, e espere os resultados, que prometem ser ótimos. Aguarde reconhecimento de seus talentos e capacidades nesse intervalo e conte com a possibilidade de acertar algo de longo prazo até o dia 15. O Carnaval pode ser o período mais tenso, com mudanças repentinas na ordem doméstica, nas tarefas e no trabalho diário tendem a ameaçar a paz, mas exigirão abertura mental e rapidez para serem resolvidas da melhor forma.



Melhores dias para finanças: 5, 7, 8, 14, 15 e 18.

Aquário (21.01 a 19.02)

Um mês bom, recortado com alguns momentos de adiamento em projetos -- entre os dias 18 e 21--, mas nada de muito preocupante. Com o Sol e Mercúrio em seu signo, trate de espalhar seu conhecimento por aí e capriche na presença nas redes sociais. Na segunda e na terceira semanas, poderá vir um belo convite, consequência desse cuidado. Você também conta com presença de espírito para batalhar por seus projetos junto a grandes empresas e chefes. Usando um caminho inovador, irá se destacar pelo conteúdo diferenciado. A ocasião boa para isso são os dias 11 e 12, sendo a virada para a segunda quinzena um dos períodos ideais para formalizar contratos de longo prazo. Maneire com gastos com festas e demais diversões e distrações. Talvez você precise controlar um pouco mais a partir da terceira semana de fevereiro, seguindo assim até meados de maio.



Melhores dias para finanças: 6, 14, 15, 20 e 21.

Peixes (20.02 a 20.03)

Ótimo momento para encerrar tarefas pendentes, repensar a rotina, tornando-a mais ágil, leve e descontraída, no período próximo ao eclipse do dia 10. Vale a pena revisar as tarefas dos assistentes e empregados. Se a primeira metade do curto mês de fevereiro é excelente para reavaliações, correções e reflexões sobre o que deseja focar no trabalho etc., a partir da última semana chegam as reviravoltas e surpresas, e algumas delas podem ser estressantes. Seja como for, você nasceu com forte maleabilidade e poder de se adaptar. Use a cabeça e a criatividade, empregando a intuição, para fazer valer seu trabalho e seus talentos. Os dias 21 a 24, apesar de turbulentos para a maior parte das pessoas, serão produtivos e interessantes para você!



Melhores dias para finanças: 4, 5, 9, 10, 22, 23 e 25.