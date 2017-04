Preocupado com Mercúrio retrógado? Saiba que isso quer dizer

Basta aparecer "Mercúrio retrógrado" no horóscopo para que muita gente comece a suar frio. O período carrega a pecha de ser difícil por facilitar mal-entendidos, problemas de transporte e com aparelhos eletrônicos. Mas, afinal, o que é o mercúrio retrógrado e de que forma ele afeta a sua vida?

O planeta está andando para trás?

A palavra "retrógrado" dá a impressão de que o planeta está andando para trás, mas não é o que acontece de fato. De acordo com a astróloga Barbara Abramo, responsável pelas previsões diárias e mensais de horóscopo do UOL, o trânsito dos planetas em torno do Sol não muda de sentido, o que acontece é que ele passa a transitar de forma mais lenta, ou seja, fica mais próximo da Terra.

“Os físicos e cientistas usam essa coisa dos planetas retrógrados para ficar de gozação com os astrólogos. Mas, na realidade, é só um movimento aparente. Nós temos essa impressão de que o planeta está caminhando no sentido contrário ao Sol. Como cada planeta representa um conjunto de coisas diferentes, quando há essa 'mudança no trânsito', ele causa impactos em diferentes âmbitos da nossa vida”, fala Barbara.

O que acontece nesse período?

Quando um planeta fica retrógrado, ele traz questões do passado, referentes aos assuntos que ele rege, para que nós possamos resolver. Portanto, no caso de Mercúrio, o deslocamento dificulta as questões relacionadas à comunicação. "Como esse período traz assuntos do passado, as relações podem sofrer um pouco neste período", diz Barbara.

No âmbito da saúde, Barbara também destaca que o período pode ser ruim para diagnósticos, consultas e exames. "Se você vai ao médico com os exames já feitos no período do Mercúrio retrógrado, ele provavelmente rediscutirá a ideia de operar, por exemplo. Tudo acaba sendo rediscutido, pois as pessoas acabam mudando muito de ideia nesse período".

Sendo assim, a astróloga recomenda, durante esse período, só fechar contratos com o apoio de um advogado, capaz de ler nas entrelinhas, além de confirmar os acordos de boca. "Sabe aquela pessoa que combinou de alugar um apartamento para você? Ela pode voltar atrás nessa decisão. É preciso se certificar e confirmar tudo nesse período, pois as pessoas voltam muito atrás das decisões".

Atrasos de voos, engarrafamentos e outros problemas com meios de transportes também podem acontecer por conta de Mercúrio retrógrado. Segundo Barbara, durante esse período também é comum ter problemas com objetos eletrônicos (telefones e computadores), como perder arquivos.

Se estiver esperando um retorno de uma entrevista de emprego, as respostas podem demoram a chegar. "As notícias demoram para vir, elas caminham mais lentamente nesse período. Muitas vezes quem promete de responder, fica em dúvida, volta atrás, tudo por conta desse período", explica.

Quem são os mais afetados?

De acordo com Barbara, as pessoas do signo ou que tem ascendentes nos signos de Gêmeos e Virgem são as mais afetadas durante esse período, já que Mercúrio governa esses signos. "Todos são afetados por essa alteração, mas esses signos acabam podem sofrer mais com isso".

E tem algum lado bom nessa mudança?

Ainda que todo período que um planeta fique retrógrado seja uma fase de cautela e não tão positiva assim, Barbara explica que cabe a nós fazer do limão uma limonada. “Temos que tentar ver o lado bom. É precisa ter paciência, pois é um período para rever conceitos e projetos. Rediscutir a vida e isso tem um lado positivo também”.

Quantas vezes Mercúrio fica retrógrado?

Segundo Barbara, esse fenômeno acontece cerca de quatro vezes ao ano e o período muda de um ano para o outro. "Mercúrio estava retrógrado no dia 1º de janeiro. Agora, voltou a ficar retrógrado e estará até o dia 3 de maio. E isso acontecerá novamente do dia 13 de agosto a 5 de setembro e de 3 a 23 de dezembro", explica.