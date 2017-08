Sofrência ou vida que segue? Descubra como cada signo se relaciona com o ex

Para alguns, ex bom é ex morto. Para outros, “foi melhor assim”. Cada pessoa tem um jeito próprio de lidar com rompimentos e com um antigo amor. O signo influencia, é claro. Abaixo, você descobre de que forma.

Áries

Se é quem termina, é gentil ao encontrar o ex na rua. Mas se levou um fora, a pessoa vai ter de ouvir uns desaforos. Mas o drama dura pouco: ariano logo surge com um novo crush.

Quando vê o ex com outra pessoa: vai se comparar e odiar.

O que faz com os pertences do ex: joga tudo fora.

Nas redes sociais: posta selfies lindas, sempre arrasando, para todos verem.

Touro

O taurino demoooora para romper um relacionamento, ainda que esteja infeliz. Superar é um martírio, pois se apega a detalhes: música do casal, lugares que visitaram, perfume… Pela mesma razão, o taurino tem grandes chances de viver flashbacks.

Quando vê o ex com outra pessoa: fica mal, por ter sentimento de posse.

O que faz com os pertences do ex: guarda tudo dentro do armário e deixa lá.

Nas redes sociais: stalkeia, mas restringe o acesso do seu perfil.

Gêmeos

Não espere ver um geminiano chorando pelos cantos. Gêmeos é bastante racional e pode entrar em outro romance rapidamente ou, simplesmente, decidir ficar só. Mas não se engane com esse comportamento, é um dos signos que mais demora para superar um rompimento.

Quando vê o ex com outra pessoa: pode falar mal ou sentir alívio. Depende do dia.

O que faz com os pertences do ex: guarda, como uma lembrança do que viveu.

Nas redes sociais: acompanha a vida da pessoa, por curiosidade.

Câncer

Fim de namoro é um drama para o canceriano: a pessoa vai remoer, tentar entender o que deu errado e cantar músicas tristes no caminho do trabalho. Mas não é do tipo que vive relacionamento ioiô.

Quando vê o ex com outra pessoa: fica triste e se irrita.

O que faz com os pertences do ex: deixa onde estão por um tempo, mexe quando a dor diminuir.

Nas redes sociais: mantém a família do ex entre os amigos, porque não quer perder contato.

Leão

Se foi ele quem tomou um pé, se arrependerá muito de não ter terminado primeiro. Não vai correr atrás, por orgulho, e ainda falará mal a pessoa por aí. Relacionamento com idas e vindas é fora de cogitação para quem é de Leão, ainda que o outro implore a volta.

Quando vê o ex com outra pessoa: vai colocar defeitos.

O que faz com os pertences do ex: manda alguém buscar.

Nas redes sociais: vai postar fotos na praia, na balada, no happy hour... sempre arrasando.

Virgem

Pode até parecer que o virginiano não se importa com o fim do namoro. Mas, acredite, dentro, está tudo devastado. Sua autoestima abala e, com isso, pode se fechar para um novo amor por um bom tempo.

Quando vê o ex com outra pessoa: se compara, mas reconhece qualidades.

O que faz com os pertences do ex: guarda com carinho.

Nas redes sociais: tenta mostrar uma vida perfeita.

Libra

É o signo dos contatinhos, por isso, provavelmente, já tenha outro relacionamento na manga ao terminar. Mas se levou um fora, pode ficar sem chão, correr atrás, pedir para voltar... Flashbacks são possíveis até que surja um novo amor de verdade.

Quando vê o ex com outra pessoa: é capaz de fazer amizade.

O que faz com os pertences do ex: só guarda as fotos e objetos de valor.

Nas redes sociais: apenas observa.

Escorpião

Escorpianos são intensos, mas conseguem superar como ninguém o fim de um relacionamento. Quando decide terminar, vai sem dó. Mas, ao levar um fora, ex vira sinônimo de inimigo, e começa um processo de apagar o passado da memória.

Quando vê o ex com outra pessoa: se não superou ainda, rola um ódio. Se superou, não se abala.

O que faz com os pertences do ex: coloca em uma caixa e manda vir buscar.

Nas redes sociais: vai stalkear a pessoa (com um perfil falso, se preciso).

Sagitário

Sagitário vê as coisas sob um ponto de vista otimista, acredita que tudo tem um porquê e que ele vai encontrar algo melhor (e, geralmente, acontece). Vai se adaptar à vida solo com uma rapidez impressionante –vão até achar que é para fazer ciúmes, mas não é verdade.

Quando vê o ex com outra pessoa: leva numa boa, conversa normalmente.

O que faz com os pertences do ex: guarda as lembranças de viagens que fizeram juntos.

Nas redes sociais: tudo é possível. Pode bloquear, adicionar de novo, excluir e se arrepender.

Capricórnio

Sofrerá em silêncio e com muita amargura. Provavelmente, não manterá nenhuma relação com a família ou os amigos do ex, para cortar vínculos. Por ser uma pessoa muito prática, usará o tempo só para focar nos próprios objetivos e realizar sonhos.

Quando vê o ex com outra pessoa: quer ignorar, mas se não tiver jeito, cumprimenta por educação.

O que faz com os pertences do ex: só mantém os objetos de valor. O resto, descarta.

Nas redes sociais: bloqueia ou exclui o ex.

Aquário

Aquarianos veem o fim do namoro como uma oportunidade de ser livre. Tenta ao máximo evitar o sofrimento, porque detesta ficar na fossa. Não é do tipo que exclui uma pessoa da vida. Pelo contrário: é capaz de manter a amizade.

Quando vê o ex com outra pessoa: se incomoda no começo, mas depois passa.

O que faz com os pertences do ex: devolve tudo numa boa, porque são apenas objetos.

Nas redes sociais: tudo continua como antes.

Peixes

A parte boa é que quem é de peixes não é de guardar rancor. A ruim é que sofre muito: chora, perde o apetite, escreve textão no Facebook... Pode ligar quando beber demais e assistir a filmes dramáticos para se acabar de chorar. Não consegue desapegar da família e dos amigos da relação.

Quando vê o ex com outra pessoa: sente como se fosse uma traição, ainda que tente mostrar que está tudo bem.

O que faz com os pertences do ex: quer devolver, porque é doloroso manter as memórias. Mas pode ficar com preguiça de organizar tudo para entregar.

Nas redes sociais: continua acompanhando por um tempo, com uma saudadezinha.

