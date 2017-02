Comparada à banana, jovem supera bullying e vira modelo internacional

A notícia do momento no mundo das fast-fashions é a estreia da rede alemã de supermercados Lidl no segmento, com o lançamento de uma coleção com preços a partir de ¤ 4,70 (R$ 16), que estará disponível para compra a partir de 2 de fevereiro. Muito bem recebida pela crítica especializada, a coleção chega às lojas a tempo de aproveitar o embalo da Semana de Moda de Londres, que começa no próximo dia 17, e está fazendo sucesso entre as blogueiras de moda da Europa.