Desde a estreia do clipe “Is That For Me”, um item do figurino tem chamado atenção nas produções de Anitta e tem sido peça fácil em seus shows mais recentes. Não é o sutiã metálico e sim um cinto comprido e sempre colorido que tem sido usado pela cantora na cintura, no quadril e abaixo dos seios sozinho ou e pares.

Veja também

Uma publicação compartilhada por anitta (@anitta) em Out 22, 2017 às 9:51 PDT

Uma publicação compartilhada por anitta (@anitta) em Out 21, 2017 às 11:37 PDT

Uma publicação compartilhada por anitta (@anitta) em Out 20, 2017 às 4:52 PDT

Uma publicação compartilhada por ALEXANDRE PAVÃO (@pavaoalexandre) em Out 17, 2017 às 8:01 PDT

A peça com uma pegada esportiva em versões lisas e com a frase "This Is Not Just a Strap" é criação do designer Alexandre Pavão e está à venda no site por R$ 119,90.

Imagem: Reprodução

Alguma dúvida que é um item de moda feito para pegar?