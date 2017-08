Alimentos, remédios: Confira o que Dani Souza tinha nas suas 23 malas

Dani Souza surpreendeu todos ao voltar para Kiev, na Ucrânia onde mora com o marido, o jogador de futebol Dentinho e os três filhos, Bruno Lucas, Sophia e Rafaella, além de mais duas funcionárias no início de julho. Isso porque ela viajou com 23 malas, sendo uma delas da grife Louis Vuitton e avaliada em R$ 13 mil.

Em seu canal no YouTube, a ex-mulher Samambaia revelou que além de roupas e sapatos, ela também costuma levar café, chocolates, farinha, leite condensado, remédios, maquiagem, cremes, óculos e bolsas para o país da Europa Oriental. Além do apartamento alugado no exterior, a família mantém a casa de São Paulo, que continua equipada com roupas e acessórios, e Dani é dona de uma loja de roupas no bairro Anália Franco, na Zona Leste.

Dani e a família moram na Ucrânia desde 2011, quando o craque assinou contrato com o time de futebol Shakhtar Donetsk. Recentemente, a empresária abriu a porta de seu luxuoso apartamento em Kiev e mostrou detalhes do local que possui até porta blindada e vaso sanitário inteligente.

