Pensa Rápido: Mariana Rios conta o que não pode faltar em sua vida todo dia

Aos 33 anos, Carol Nakamura vive seu melhor momento. Feliz no amor e no trabalho, a carioca se destacou em sua estreia como atriz, no papel de Hirô, em "Sol Nascente". Assim como a personagem da novela das 6, neste 'Pensa Rápido' do UOL, ela mostra que é muito romântica e desmitifica a imagem de símbolo sexual que carrega desde os tempos em que era bailarina do "Domingão do Faustão".