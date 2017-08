Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso batizam Titi em São Paulo, veja fotos

Do UOL, em São Paulo

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso desembarcaram em São Paulo, neste sábado, para batizar a pequena Titi, de 4 anos, filha adotiva do casal. A cerimônia aconteceu na Catedral Anglicana de São Paulo, no bairro de Santo Amaro, e reuniu as famílias de Giovanna e Bruno, além de amigos dos dois.

Imagem: Manu Scarpa/BrazilNews

Titi foi batizada junto com seus primos, Lorena, Felipe e Olivia Ewbank. O reverendo Aldo Quintão, que realizou o batismo da turma, publicou uma foto da cerimônia em seu Instagram para celebrar o momento: “batizados para a honra e a glória de Deus. Amém!”, escreveu ele.

Os padrinhos de Titi foram Pedro Tourinho, empresário de artistas como Thaila Ayala e Marco Pigossi, e Ju Pedrosa, também agente de celebridades e prima de Bruno Gagliasso. Também marcaram presença no batizado Fernanda Paes Leme e Giovanna Lancellotti.