Esse cachorrinho ganhou um quarto só para ele e a internet não sabe lidar

Que muitos donos de cães não têm limites na hora de agradar o pet, a gente já sabe. Mas este aqui foi além. Um usuário do Twitter identificado como Chris (@Al_Chris16) postou a ideia genial de seu irmão e deixou seus seguidores tomados pela fofura.

"Meu irmão construiu um quarto para seu cãozinho", disse.

My brother built his dog a separate room in his house ! pic.twitter.com/ayjaEGBzf8 — Al (@Al_Chris16) 18 de agosto de 2017

O "cômodo", feito embaixo da escada da casa, ganhou uma reforma caprichada e acabamentos impecáveis, com chão de madeira, rodapés, iluminação... mas o que chamou mesmo atenção foi a decoração do cantinho do dog: as paredes são enfeitadas com retratos da “família”.

Com mais de 340 mil reações, 120 mil RTs e 2,4 mil comentários, o post também atraiu inveja das "inimigas". "O quarto dele é maior que meu apartamento", disse um dos seguidores.

Com esse charme, quem acha que o "doguinho" da raça buldogue francês não merece um quarto só para ele?