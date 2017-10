Do dia para a noite, dona Dinamar virou a mãe mais comentada da internet. Ela é a voz por trás dos gritos de "desce daí, Thifany" e de "a Thifany tem que se converter", que fizeram o vídeo da garota carioca de 17 anos viralizar nas redes sociais.

A gravação foi feita pela própria mãe, durante uma apresentação em que Thifany desce até o chão com seu grupo de dança ao som de "Fazer falta", hit do MC Livinho. Thifany é a garota que aparece no meio do palco, logo à frente, no vídeo acima, que teve mais de 3,5 milhões de visualizações no Facebook.

Veja também

"Achei que estaria só gravando a dança. Não sabia que a voz ia sair também. Nem estava olhando o palco, olhava diretamente para o celular, nervosa. Cada posição, cada movimento era um flash! Foi demais para mim, minha pressão deve ter subido na hora", disse Dinamar Oliveira, aos risos, em entrevista ao UOL.

Dinamar Oliveira e Thifany Pinheiro: mãe e filha que viraram meme e bombaram no Facebook Imagem: Arquivo pessoal

A mãe revelou que sempre assiste a todas as apresentações de Thifany, mas que foi surpreendida com essa dança. "Para mim ia ser uma apresentação igual às outras, normal, com ela dançando bonitinha. Mas lá fiquei muito nervosa. Só pensei: Senhor, perdoa! Pelas posições... aquela parte da queda [na coreografia]. É muita ousadia, a criação que eu tive é totalmente diferente", diz a mãe.

Apesar do choque com a última performance, dona Dinamar conta que a filha continuará dançando. "Sei que ela não estava fazendo nada demais, sempre acompanho ela. A dança é uma coisa que ela gosta e eu apoio, então estamos juntas".

"Thifany, sua mãe gritou horrores"

Thifany, agora praticamente uma celebridade da internet, conta que dança no grupo há cerca de dois anos. Começou fazendo aulas de stiletto e ritmos e foi convidada para participar de um grupo de dança cover da Anitta.

Ela conta que, do palco, não conseguiu ouvir os pedidos da mãe, mas foi avisada por um amigo. "Ele foi ao camarim e falou: 'Thifany, sua mãe gritou horrores'. Aí pensei que ela teria gritado 'uhuuu, minha filha!'. Só quando eu cheguei em casa que fui ver o vídeo e o 'Thifany, desce daí agora'.

A garota conta que não esperava essa reação da mãe. "Não achei que ela fosse ficar tão nervosa assim, a ponto de mandar eu me converter", diverte-se Thifany. "Acho que foi a segunda vez que eu dancei vestindo body, mas eu estava com meia-calça por baixo", explica.

"Os memes são os melhores"

Mãe e filha não esperavam que o vídeo fizesse tanto sucesso na rede, mas estão achando graça da história. "Os memes são os melhores. Pegam minhas fotos antigas e comentam: 'olha a rainha aí', 'você quase infartou sua mãe’. Comentaram numa foto minha com meu irmão mais novo: 'pelo menos o seu irmão é convertido'", conta a filha.

Na escola, Thifany foi surpreendida com gritos de "desce daí" enquanto estava na escada. Ao andar na rua com a mãe, as duas veem pessoas se cutucando, rindo e apontando para elas. E como Thifany lida com a fama repentina? "Não me incomoda nem um pouco, eu fico só rindo, mesmo", garante a garota.