Noiva perde quase 70 kg para caber no vestido perfeito

Claire Davies, 33, de Aberystwyth, no País de Gales, entrou em choque quando a avó do noivo disse que o anel de noivado que o neto havia comprado era "muito delicado" e que ela devia emagrecer antes do casamento. A senhora se referia ao fato de Claire pesar quase 140 quilos.

"Na hora doeu ouvir isso, mas foi a honestidade que eu precisava para agir", disse Claire para o jornal "Mirror".

Claire, que é assistente de gerente em um pet shop, cortou os sanduíches ultra-calóricos que comia por folhas e legumes. Também entrou em uma academia e passou a se exercitar duas vezes por semana, uma hora e meia por dia. Em um ano, ela perdeu 66,22 quilos.

Claire havia começado a procura pelo vestido de noiva mesmo antes de emagrecer. Ao se deparar com o modelo perfeito, um tomara-que-caia com cintura marcada e saia rodada, ela ficou muito frustrada, pois a peça não cabia nela.

Mas foi o desejo de usar esse vestido em seu grande dia que a fez se manter focada na dieta. "Toda vez que ficava com vontade de comer um pacote de batatas fritas, pensava no meu vestido de noiva dos sonhos. Isso me manteve motivada para perder peso", falou ela para o "Mirror".

Em março, ela se casou com o assistente de vendas Craig, de 28 anos. "Foi o melhor dia da minha vida. Não só casei com o meu melhor amigo, mas mostrei minha incrível perda de peso."

O próximo passo para ela é resolver a sobre de pele resultante da perda de peso. "Isso afetou minha intimidade com Craig, mas fui encaminhada para uma cirurgia plástica."